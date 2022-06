Hublot orologi: in quale fascia di prezzo si trovano

Hublot orologi combina tradizione e innovazione. L’azienda svizzera crea orologi di qualità che si distinguono grazie al design fuori dal comune e alla combinazione di materiali esclusivi che li rendono oggetti di lusso.

Hublot: orologi di lusso non convenzionali

Orologi di lusso: Hublot Big Bang e Hublot Classic Fusion sono due eccellenti orologi da polso che rappresentano anche una dichiarazione d’intenti che non passa inosservata. Audaci, innovativi e dal carattere deciso: questi gli aggettivi che meglio si addicono ad Hublot.

Fondato nel 1980, Hublot è uno dei brand di orologi leader nel mondo in grado di abbinare il design non convenzionale del segnatempo alla qualità assoluta e alla precisione. Sotto la guida di Jean-Claude Biver, Hublot si è distinto da altre aziende di orologi di lusso per la sua inconfondibile immagine, oltre alla qualità e alle caratteristiche imprescindibili dei suoi prodotti.

Orologi dalle raffinate combinazioni di materiali

Punto di forza di ogni orologio Hublot è la capacità di coniugare materiali tradizionali e innovativi e reinterpretare sempre la sua linea guida, ovvero l’arte della fusione”.

Oltre a oro e platino vengono impiegati anche il titanio o il zirconio o una delle leghe high-tech sviluppate da Hublot nelle sue creazioni.

Magic Gold, ad esempio, è una fusione di oro puro e borcarbid o l’Hublonium, una lega di metalli che contiene, tra gli altri, magnesio e alluminio. Da questi materiali particolari nascono segnatempo fuori dal comune, dal carattere rivoluzionario, affascinando clienti di tutto il mondo.

Anche il concept di produzione risponde ai canoni Hublot che realizza gran parte dei componenti per orologi nella propria manifattura interna, come il movimento di Unico, il primo prodotto realizzato completamente internamente e alla perfezione da Hublot.

Il calibro è presente in alcuni modelli delle serie Big Bang e King Power. Dopo la svolta con il calibro Unico, Hublot ha lanciato una serie di suoi movimenti, come ad esempio il sottile Classico o il movimento Ferrari.

I classici intramontabili Hublot

La collezione di Hublot si caratterizza per pochi modelli di base e diversi modelli speciali. La serie Big Bang, integrata negli anni con numerose variazioni ed edizioni speciali, è considerata una delle più apprezzate serie di orologi di lusso del mondo con uno straordinario valore di riconoscimento.

Della serie Big Bang fa parte Tutti Frutti, collezione colorata che comprende orologi da uomo e da donna, gli imponenti segnatempo Big Bang Black Magic e i Big Bang Ferrari, spesso molto limitati nel numero di pezzi prodotti.

Più tradizionali i Classic Fusion, che piacciono per la loro eleganza sportiva-chic, presentati nel 2008, ispirati nel design al modello Hublot originale degli anni ’80.

Big Bang, Classic Fusion e Masterpiece: collezioni per appassionati

Big Bang e Classic Fusion hanno conquistato un pubblico di appassionati, insieme ad altre serie di orologi come King Power, che si presenta con una cassa particolarmente grande di 48 millimetri, creando un forte impatto su ogni polso. Gli orologi di lusso della collezione Spirit of Bing Bang catturano l’attenzione, invece, con la loro cassa quadrata.

Masterpiece (MP) Hublot ha riunito i capolavori più originali dell’arte orologiera. A questi appartiene MP-02 Key of Time, il cui movimento consente di rallentare o accelerare la velocità con cui viene misurato il tempo.

Questo raro e ricercato modello si trova spesso solo sul mercato degli orologi usati, a causa del ridottissimo numero di pezzi prodotti. Sia gli orologi Hublot nuovi che quelli usati non si possono definire a buon mercato e come ogni pezzo di valore ed esclusività il prezzo ne definisce la qualità. CHRONEXT, in questo senso è in grado di offrire un’ottima vetrina con un buon rapporto qualit-prezzo.

Ciò nonostante, la maggior parte dei clienti resta fedele al brand, dimostrando sempre apprezzamento e fiducia. A tal proposito Hublot continua a porsi sempre nuove sfide e di conseguenza a convincere con nuove creazioni dell’arte fusion.

Hublot: acquistare su CHRONEXT si può

La piattaforma CHRONEXT è un portale autorevole dove acquistare orologi di lusso, tra cui Hublot a prezzi vantaggiosi, ma anche venderli. A disposizione della clientela un team di specialisti e venditori esperti che sono in grado di fornire consulenza e consigli su ogni fase del processo di compravendita di un orologio Hublot.