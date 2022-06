Hillstone Networks offre alla clientela cyberresilienza tramite un cospicuo catalogo di soluzioni

Hillstone Networks è uno sponsor di RSAC, a Moscone Center (San Francisco) dal 7 al 9 giugno

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Hillstone Networks, formitore leader di soluzioni di cybersicurezza innovative e accessibili, oggi ha annunciato la disponibiità globale del suo catalogo semplificato che offre cyberresilienza, assicurando beni patrimoniali d’importanza cruciale contro cyberattacchi sofisticati, su più fronti e una superficie d’attacco maggiorata.

La forza lavoro e i carichi di lavoro di oggi richiedono flessibilità, qualità di servizio e soprattutto protezione. Le soluzioni di sicurezza devono essere ugualmente flessibili e offrire cyberresilienza di livello adatto all’impresa. Le soluzioni Hillstone Networks si sono evolute da piattaforma per sicurezza di rete, anche in Gartner Magic Quadrant for Enterprise Firewalls per 8 anni consecutivi, divenendo un solido portafoglio che offre cyberresilienza, dal margine al cloud e tutto quello che vi è compreso, raggiungendo oltre 23.000 clienti a livello mondiale.

Al RSAC 2022 a San Francisco Hillstone mostrerà la sua ampia gamma di soluzioni in tutte queste iniziative:

SD-WAN : Hillstone Secure SD-WAN oggi assicura reti senza frontiere con visibilità granulare e applicazione in tutte le interazioni di tutti i punti d’ingresso alla rete, con la facoltà di penetrare a fondo nell’utente, dispositivo e comportamento d’accesso.

Hillstone Secure SD-WAN oggi assicura reti senza frontiere con visibilità granulare e applicazione in tutte le interazioni di tutti i punti d’ingresso alla rete, con la facoltà di penetrare a fondo nell’utente, dispositivo e comportamento d’accesso. ZTNA : La soluzione Hillstone ZTNA rende sicuro l’accesso remoto per le distribuzioni odierne di lavoro da qualuque luogo, o settori pesantemente regolati con dati sensibili che devono rendere sicuro il loro perimetro marginale in evoluzione. I controlli d’accesso a grana fine permettono la messa in atto precisa di privilegi da ovunque occorra.

La soluzione Hillstone ZTNA rende sicuro l’accesso remoto per le distribuzioni odierne di lavoro da qualuque luogo, o settori pesantemente regolati con dati sensibili che devono rendere sicuro il loro perimetro marginale in evoluzione. I controlli d’accesso a grana fine permettono la messa in atto precisa di privilegi da ovunque occorra. Microsegmentzione : Hillstone CloudHive protegge le app native su cloud e con base su cloud per le équipe dev/ops che si affidano alla portabilità e microservizi delle app e ai fornitori di servizi su app in cui l’architettura per vari clienti è rischiosa senza segmentare o isolare l’accesso alla rete. Il sostegno per VMware e OpenStack offre portabilità tra piattaforme tra cloud.

: Hillstone CloudHive protegge le app native su cloud e con base su cloud per le équipe dev/ops che si affidano alla portabilità e microservizi delle app e ai fornitori di servizi su app in cui l’architettura per vari clienti è rischiosa senza segmentare o isolare l’accesso alla rete. Il sostegno per VMware e OpenStack offre portabilità tra piattaforme tra cloud. CWPP : Hillstone CloudArmour protegge le applicazioni su cloud eseguite in ambienti pubblici o su molteplici cloud, integrando negli ambienti e processi CI/CD e DevOps esistenti con piena visibilità dello stack applicazioni. Proteggere gli host senza sistema operativo, le macchine virtuali, i contenitori e i carichi di lavoro senza server.

Hillstone CloudArmour protegge le applicazioni su cloud eseguite in ambienti pubblici o su molteplici cloud, integrando negli ambienti e processi CI/CD e DevOps esistenti con piena visibilità dello stack applicazioni. Proteggere gli host senza sistema operativo, le macchine virtuali, i contenitori e i carichi di lavoro senza server. NDR : Hillstone sBDS esegue un controllo continuativo della rete con una piattaforma azionata dall’intelligenza artificiale di rilevamento e risposta alla rete, che raccoglie e aggrega i dati del traffico di rete, applicando l’analisi comportamentale e AI/ML e offrendo analisi alle équipe addette alla sicurezza da un solo punto d’osservazione.

Hillstone sBDS esegue un controllo continuativo della rete con una piattaforma azionata dall’intelligenza artificiale di rilevamento e risposta alla rete, che raccoglie e aggrega i dati del traffico di rete, applicando l’analisi comportamentale e AI/ML e offrendo analisi alle équipe addette alla sicurezza da un solo punto d’osservazione. XDR: Hillstone iSource combina tutte le attività chiave, tra cui il rilevamento minacce, l’indagine, la risposta e la caccia alle minacce in tempo reale in una sola piattaforma e ottiene ampia visibilità su tutti i dati pertinenti delle minacce dai punti terminali dei dispositivi, dalle applicazioni, dalle reti e dai dispositivi di sicurezza, tra cui i dispositivi di terzi.

“La cyberresilienza è la facoltà dell’infrastruttura di superare una tempesta di attacchi incessanti e tornare prontamente alla normalità. L’infrastruttura cyberresiliente trasforma la sicurezza tradizionale, che è inflessibile, statica e non pratica, in un piano di sicurezza modernizzato e agile, che è anche adattivo, dinamico e realistico. Questa è la visione Hillstone e si riflette nelle soluzioni che offriamo al mercato”, afferma Tim Liu, CTO e cofondatore di Hillstone Networks.

“L’ambiente delle infrastrutture IT tipiche di oggi è altamente disaggregato in natura e presenta sfide complesse nei riguardi della sicurezza. Ritengo che Hillstone Networks offra una suite di soluzioni di cybersicurezza AI/ML migliorate, che sono studiate per fornire visibilità, facilità di distribuzione e semplificano la gestione continuativa attraverso l’integrazione nei quadri SecOps esistenti”, dice Will Townsend, vicepresidente e analista principale in Network & Security Practices, Moor Insights & Strategy.

Informazioni su Hillstone Networks

Le soluzioni innovative e accessibili di cybersicurezza di Hillstone Networks riplasmano la sicurezza dell’impresa, consentendo la cyberresilienza abbassando al contempo il TCO (Total Cost of Ownership: costo totale di possesso). Fornendo ampia visibilità, intelligenza superiore e rapida protezione per vedere, comprendere e agire contro cyberminacce multistrato, multifase, Hillstone viene favorevolmente valutata dai maggiori analisti e gode della fiducia delle aziende globali. Per saperne di più, visitare www.hillstonenet.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per gli organi d’informazione

Zeyao Hu



+1 4085086750



inquiry@hillstonenet.com