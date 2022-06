Gratta e vinci online? La “seconda vita” dei grattini è un successo!

Spiegare cosa siano i Gratta e Vinci online è abbastanza superfluo visto che già il nome basta per illustrare in lungo ed in largo di cosa si tratti, ma certe volte “non è essenziale essere essenziali”, tanto più quando di presenta un bestseller così amato dai giocatori di tutto il mondo che in Italia trova un habitat ideale per prosperare oltre ogni più rosea aspettativa.

Ciò che va sicuramente enfatizzato è che bisogna sempre giocare con i Gratta e Vinci online sui casino affidabili, un argomento fondamentale dal quale non si può prescindere per divertirsi in modo sano e sicuro.

Cosa sono i Gratta e Vinci online e perché sono un successo

Gratta e gratta, i Gratta e Vinci si sono fatti “adulti” ed anche loro hanno trovato nella rivoluzione del web uno spunto eccezionale per “maturare” diventando anche digitali: alla loro versione cartacea (sempre molto amata e venduta in qualsiasi ricevitoria) negli ultimi anni si è affiancata infatti anche quella online, che raddoppia l’offerta per i giocatori.

Stando ai volumi di vendita i Gratta e Vinci online, offerti ovviamente da tutti i più importanti casino digitali con licenza ADM, sono subito stati un successo: dopo un inizio un po’ “timido” (d’altronde ben sappiamo quanto gli italiani siano conservatori sotto certi aspetti), i giocatori hanno preso l’abitudine di godersi l’adrenalina dei “grattini” anche via web.

Se per alcuni amanti del genere rimane ancora importante il piacere di grattare piano piano la carta, magari con la propria moneta fortunata, per poi soffiare via i residui scoprendo lentamente se la dea bendata stia o meno sorridendo loro, tanti altri (soprattutto i più giovani) hanno subito imparato a ritrovare lo stesso piacere a “colpi di click”.

Ma se il piacere e la dinamica di funzionamento dei Gratta e Vinci online rimangono gli stessi rispetto alla loro versione cartacea, ci sono alcuni vantaggi che in realtà portano questo gioco letteralmente su un altro livello: caratteristiche uniche che solo il mondo digitale può offrire, tanto più ai giocatori.

Di quali vantaggi si tratta?

Immediatezza – i Gratta e Vinci sono da sempre stati chiamati “lotteria istantanea”, ma la loro versione online diventa ancora più immediata visto che bastano pochi click per scoprirne il risultato, aspetto questo che fa la fortuna di tutti coloro che non vogliono attendere nemmeno un istante per sapere se e quanto abbiano vinto;

– i Gratta e Vinci sono da sempre stati chiamati “lotteria istantanea”, ma la loro versione online diventa ancora più immediata visto che bastano pochi click per scoprirne il risultato, aspetto questo che fa la fortuna di tutti coloro che non vogliono attendere nemmeno un istante per sapere se e quanto abbiano vinto; Reperibilità – per quanto la versione cartacea sia molto facilmente reperibile in qualsiasi momento, quella digitale lo è molto molto di più e permette (anche grazie alla versione mobile dei casino online, sia essa via app o sito per smartphone) di giocare letteralmente in ogni istante, anche quando ci si ritrova su di un’isola deserta o in cima ad una montagna innevata;

– per quanto la versione cartacea sia molto facilmente reperibile in qualsiasi momento, quella digitale lo è molto molto di più e permette (anche grazie alla versione mobile dei casino online, sia essa via app o sito per smartphone) di giocare letteralmente in ogni istante, anche quando ci si ritrova su di un’isola deserta o in cima ad una montagna innevata; Varietà – tutti sanno che di Gratta e Vinci ne esistano decine e decine di varianti e che ogni giocatore abbia le sue favorite, naturalmente nelle ricevitorie è possibile trovarne un’ampia selezione, ma solamente nei casino online è possibile trovarle sempre tutte senza dover mai “ripiegare” su uno di pari valore che non sia quello più amato, che talvolta può comunque risultare indisponibile nella sua versione cartacea;

– tutti sanno che di Gratta e Vinci ne esistano decine e decine di varianti e che ogni giocatore abbia le sue favorite, naturalmente nelle ricevitorie è possibile trovarne un’ampia selezione, ma solamente nei casino online è possibile trovarle sempre tutte senza dover mai “ripiegare” su uno di pari valore che non sia quello più amato, che talvolta può comunque risultare indisponibile nella sua versione cartacea; Ecosostenibilità – forse non è la prima preoccupazione della maggior parte dei giocatori (anche se dovrebbe esserlo) ma i Gratta e Vinci online permettono anche di risparmiare tonnellate di carta che, tranne nei casi di una vincita, vengono subito buttati nel cestino, così come di evitare la dispersione dei residui della copertura appena grattata via.

Insomma i Gratta e Vinci online non sono solamente un’evoluzione dei loro genitori cartacei, ma una vera e propria rivoluzione che è stata capace di mantenere invariato il “piacere originale” riuscendo di fatto a migliorarlo grazie a tutte le possibilità che solamente internet può offrire.

Breve storia dei Gratta e Vinci

I Gratta e Vinci online sono l’ultima evoluzione (ed appunto rivoluzione) di quello che è in tutto e per tutto uno dei giochi più amati dai giocatori, ma la loro storia di evoluzioni ne ha comunque vissute parecchie se si considera che queste lotterie istantanee contano quasi trent’anni di onorata carriera.

Il primo “gratta” ha infatti visto la luce il 21 febbraio 1994 e si chiamava La Fontana della Fortuna: presentava come simbolo vincente la Fontana di Trevi e permetteva di vincere da 2.000 lire (pari al costo del biglietto) fino a ben 100.000.000 di lire, una vera enormità se si immagina il potere d’acquisto della lira in quell’epoca.

La Fontana della Fortuna era stata distribuita con una tiratura d’esordio di 40 milioni di biglietti che sono letteralmente spariti in pochissimo tempo lasciando sin da subito immaginare la portata del successo che i Gratta e Vinci avrebbero avuto in Italia.

Sarebbe assolutamente dispersivo elencare quali siano stati tutti gli altri biglietti pubblicati nei decenni successivi (si parla di svariate centinaia), basta infatti pensare che solo in questo momento le possibilità esistenti in commercio siano ben 54 e che contemplano premi massimi che vanno da 10.000,00 euro (permessi dai biglietti da 1,00 euro) fino a 7 milioni di euro (in palio con i biglietti da 20,00 euro di costo).

In questa storia lunga decenni e caratterizzata da innumerevoli grafiche, temi, speranze, soddisfazioni ed immediate ricchezze, ci sono però due anni da considerare come vere pietre miliari: il 2006, cioè l’anno in cui sono nati in via sperimentale i Gratta e Vinci online, ed il 2011, ovvero quello in cui questa versione digitale è poi diventata definitiva e commercializzata su larga scala al pari di quella cartacea.

Ma non è tutto, perché un altro anno importante è stato anche il 2010, quello in cui (complice il successo di un’altra lotteria chiamata Win for Life) è sbarcato anche nel mondo dei Gratta e Vinci il principio di premio massimo in termini di rendita a vita: una novità che nominalmente sembra solo una differente tipologia di vincita, ma che in verità ha portato un ennesimo rilancio all’entusiasmo generale verso questa lotteria istantanea.

Gioco ed adrenalina sì, ma con attenzione

Che i Gratta e Vinci online (o cartacei che siano) in Italia rappresentino una vera passione è semplicemente un dato di fatto: la ricerca di una vincita, qualsiasi ne sia il premio, per molte persone è diventata un’abitudine quotidiana ed ormai i “grattini” sono di gran lunga la top choice tra le lotterie esistenti (anche più del Lotto), ancora più da quando sono acquistabili via mobile.

Questo successo dà sempre più modo di giocare in qualsiasi momento, ma ad un patto: bisogna sempre e solo affidarsi ai siti più sicuri, che sono quelli muniti della più affidabile licenza esistente in Italia, che è la concessione ADM rilasciata dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

Trovare questi siti è decisamente facile, basta utilizzare guide come quella proposta nel link riportato nell’introduzione (alla quale è consigliabile far visita), nelle quali è possibile trovare tutti i migliori casino online più seri, portali di gioco nei quali è possibile giocare tanto con i Gratta e Vinci online quanto con le migliori slot o qualsiasi altro titolo di successo.

Questi siti non solo offrono cataloghi immensi, grandi bonus, condizioni di deposito sul conto vantaggiose e grandi vincite, ma offrono soprattutto le migliori condizioni di sicurezza esistenti in commercio, ovvero le uniche a cui voler fare riferimento quando si parla di gioco d’azzardo.Il gioco d’azzardo è appassionante, divertente, apre a grandi opportunità di vincita, ma è anche rischioso in termini di ludopatia, ovvero la dipendenza da gioco d’azzardo: un tema che, come dimostra questo articolo, riguarda davvero tutti e sul quale solo i migliori casino online fanno effettivamente qualcosa per sensibilizzare il pubblico.