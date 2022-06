Gp Baku, si ritira anche Leclerc: problemi al motore

(Adnkronos) – Fumata dal motore e ritiro al 21° giro del Gp di Baku per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari era al comando della corsa quando si è dovuto fermare per problemi al motore. In testa alla corsa ci sono ora le due Red Bull dell’olandese Max Verstappen che precede il messicano Sergio Perez, con il britannico della Mercedes George Russell terzo. Al nono giro si era ritirata anche l’altra Rossa di Carlos Sainz. La macchina dello spagnolo si è infatti fermata alla curva 4 per un problema tecnico.

“Non ho parole, fa male. Da domani ritroverò la motivazione ma questi sono punti importanti persi”, commenta così Leclerc, ai microfoni di Sky Sport.