Governo, Vito-Conte: scambio di tweet tra solidarietà e complimenti

(Adnkronos) – “Solidarietà a Giuseppe Conte. Ingerenze del capo del governo nelle dinamiche e nelle attività interne dei partiti non sono ammissibili”. Il deputato Elio Vito, che da poco ha lasciato Forza Italia, su Twitter si esprime così sulle tensioni che hanno caratterizzato i rapporti M5S-governo nelle ultime ore.

“Grazie Elio Vito per la solidarietà. Abbiamo idee politiche diverse, ma ho apprezzato il tuo gesto di coerenza, oggi merce rara: non è da tutti dimettersi da parlamentare dopo aver lasciato la propria forza politica”, la replica di Conte. “Ho apprezzato il tuo gesto di coerenza, oggi merce rara: non è da tutti dimettersi da parlamentare dopo aver lasciato la propria forza politica”, aggiunge il leader del M5S.