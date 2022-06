GIORGIO CECI: “Livewire Italy Prestige Awards? Un riconoscimento a livello internazionale”

Giorgio Ceci, con il metodo Get Busy, fino ad oggi aveva raccolto tantissime soddisfazioni prima come personal trainer e poi come imprenditore a tutto tondo, a livello nazionale. Adesso, però, altrettanti riconoscimenti stanno arrivando anche a livello mondiale. Di recente, infatti, è riuscito a portare a casa i tanto ambiti Livewire Italy Prestige Awards 2021/22, che anche quest’anno hanno premiato le imprese che si sono dimostrate le migliori nel rispettivo settori di appartenenza. Per l’occasione, Lifestyleblog ha incontrato Giorgio Ceci nel suo nuovo “quartier generale”, a Roma, in via Tacito 64.

Giorgio, sappiamo che di recente hai ottenuto un importante riconoscimento a livello internazionale…

Sì, è vero e ne sono molto orgoglioso. I corporate Livewire Italy Prestige Awards 2021/22 premiano le imprese che si sono dimostrate le migliori nel loro mercato negli ultimi 12 mesi. A tutte le aziende selezionate è chiesto di supportare la loro nomina con prove del loro lavoro, feedback positivi dai loro clienti, informazioni su precedenti accreditamenti e riconoscimenti, oltre a mettere in evidenza le parti più importanti delle loro attività. La giuria basa le proprie decisioni su aree quali l’eccellenza del servizio, la qualità del prodotto/servizio fornito,le pratiche innovative, il valore,i metodi di lavoro etici o sostenibili, nonché la coerenza delle prestazioni.I vincitori selezionati sono coloro che possono dimostrare al meglio i propri punti di forza in queste aree.

Nei prossimi giorni, in Italia, dovrai occuparti di un’importante squadra sportiva estera. Che effetto ti fa?

Sono stato contattato da una squadra di Basket molto importante a livello internazionale qualche settimana fa che è rimasta colpita ed incuriosita dal mio metodo. Si fermeranno tre settimane a giugno, durante le quali hanno intenzione di provare il nuovo GetBusy Vacum infrared tredmill, cioè il tapisroulant del futuro che permette di fare attività aerobica cardiovascolare in assenza di gravità migliorando così di molto le perfomance sportive in pochissimo tempo; il Getbusy EMS Training cioè un’allenamento di soli 20 minuti con delle tute wireless, che danno forme di stimolazione in tutti i distretti muscolari simultaneamente e contemporaneamente, sarà interessante applicarlo mentre i giocatori affronteranno una partita di allenamento.Sono certo che quando toglieranno le nostre tute,voleranno. (sorride).

Sappiamo che in casa Get Busy, ultimamente, è arrivato un macchinario rivoluzionario. Di che cosa si tratta?

Davvero non vi si può nascondere proprio nulla (ride, ndr) comunque anche questa notizia è vera. Tale device è denominato GetBusy MS SCULPT, ed è molto innovativa.

Lavora attraverso la tecnologia HIFEM (energia elettromagnetica ad alta intensità focalizzata)che induce contrazioni muscolari sovramassimali altrimenti impossibile con movimenti volontari durante un normale allenamento.Trenta minuti di trattamento corrispondono a ben 20.000 contrazioni muscolari. L’energia HIFEM interagisce in maniera selettiva con i motoneuroni,lasciando inalterata la pelle.Le contrazioni muscolari indotte vengono accompagnate da una reazione metabolica accelerata nelle cellule adipose, praticamente una lipolisi intensiva e spontanea, che le porterà a disgregarsi per essere poi naturalmente smaltite dal nostro organismo.Il risultato di questa sinergia di azioni corrisponde dunque ad un aumento e rafforzamento muscolare unito ad una riduzione delle adiposità per un rimodellamento finale della silhouette. Gli Split test sui nostri clienti dimostrano risultati davvero sorprendenti e surreali.

La tua clientela conta tantissimi vip che non possono più fare a meno del tuo metodo…

La mia clientela è molto variegata,ho l’opportunità di lavorare con molte celebrity da diversi anni,di cui ormai sono molto amico.Però a dir la verità,ad oggi,mi da molta più soddisfazione risolvere le problematiche delle persone “comuni”,in termini di diminuzione di massa grassa, miglioramento del microcircolo, aumento del tono muscolare e la capacità cardiaca.E’ bello vedere che le persone riacquistano autostima in se stesse e possono finalmente rimettere quel vestitino che tenevano chiuso nell’armadio da ormai molti anni.

Un paio di consigli, dal mondo Get Busy, in vista dell’estate?

Mangiare in maniera sana e bere molta acqua (anche due bicchieri d’acqua prima della colazione e prima dei pasti), fare movimento, camminare almeno 30 minuti al giorno. Sarebbe indispensabile fare cinque pasti al giorno e preferire cibi ipocalorici come verdure, carne bianca e pesce. Non bisogna mai combinare alcuni alimenti, per esempio la frutta dopo i pasti e i dolci dopo la pasta. Una buona dose di liquidi, anche assunti sotto forma di tisane, sono fondamentali per asportare scorie, aumentano il metabolismo e aiutano l’intestino. Tisane, infusi, impacchi a base di erbe fanno bene anche alla salute, sono sempre state usate per curare disturbi lievi sino alle malattie più gravi. Inoltre, l’attività fisica fa anche dormire meglio, almeno quattro ore di movimento alla settimana migliorano la qualità del sonno a tutte le età. In effetti non è la stanchezza mentale a promuovere l’insonnia ma la mancanza di attività fisica che immobilizza i cosiddetti meccanismi fisiologici. A partire dalla produzione di serotonina, noto per essere l’ormone della felicità, indispensabile per il buon riposo.