GetTransfer vede il numero di passeggeri tornare ai livelli pre-pandemia

(Adnkronos) –

LARNACA, Cipro, 14 giugno 2022 /PRNewswire/ — Nel primo trimestre del 2022, oltre centomila passeggeri in tutta Europa hanno prenotato viaggi tramite GetTransfer.com, il più grande mercato mondiale del transfer e noleggio auto con autista.

Rappresenta un numero tre volte maggiore rispetto allo stesso periodo sia per il 2020 che per il 2021. E secondo il CEO Alexander Sapov, questo indica il ripristino del mercato del trasporto passeggeri e turistico.

“Il 2020 e il 2021 sono stati entrambi anni difficili per ovvi motivi”, ha affermato Alexander.

“Nel 2022, tuttavia, stiamo assistendo a cifre che tornano ai livelli pre-pandemia. Le entrate sono più che raddoppiate rispetto allo stesso trimestre del 2021. In quel periodo, abbiamo anche potuto rafforzare significativamente la nostra attività in termini di tecnologia e qualità del servizio. E un nuovo modello di commissione dinamica per i conducenti offre maggiore flessibilità per sviluppare nuovi prodotti, come il noleggio di auto con autista, ed entrare in nuovi mercati tra cui Messico e Pakistan”.

Le restrizioni Covid hanno inferto un duro colpo a tutti i settori dell’economia, più di tutti a quello dei viaggi e del turismo, che hanno visto l’attività diminuire di oltre il 65%. Nonostante ciò, GetTransfer.com ha comunque trasportato circa duecentomila passeggeri sia nel 2020 che nel 2021.

E secondo gli analisti della società, le prenotazioni nel 2022 raddoppieranno anno dopo anno, rappresentando tra il 70 e l’80% dei livelli pre-pandemia del 2019 grazie alla recessione del COVID-19 e alla graduale rimozione delle restrizioni di viaggio all’interno dell’UE.

Nel corso della pandemia, i livelli più alti di attività sulla piattaforma sono stati registrati in Turchia (Antalya), Spagna (Barcellona e Malaga), Grecia (Atene e Creta), Italia (Roma e Milano), Francia (Parigi e Nizza), Portogallo (Algarve e Lisbona), Regno Unito (Londra) e Svizzera (dall’aeroporto di Ginevra alle stazioni sciistiche).

Insieme, queste destinazioni hanno rappresentato oltre il 50% di tutte le prenotazioni di GetTransfer.com in Europa.

GetTransfer.com offre attualmente più di 60.000 veicoli in tutta Europa, di cui 18.000 minibus passeggeri, 13.000 veicoli standard, 10.000 classe comfort e 5.000 auto executive. Mercedes-Benz rimane il marchio più comune. Oltre ai veicoli stradali, i viaggiatori possono anche utilizzare GetTransfer.com per prenotare elicotteri e jet privati.