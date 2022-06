“Get Away” è il nuovo brano di Nicola Venturi: suoni evoluti e forte cambiamento musicale

Il nuovo pezzo di Nicola Venturi s’intitola Get Away e apre le porte a nuove prospettive musicali.

“E’ un pezzo Tech- house, doveva chiamarsi Transition. E’ comunque il pezzo del cambiamento con suoni sempre più evoluti. Mi ha permesso di creare una base musicale, una biblioteca musicale su cui è fondamentale puntare” dice Venturi che di recente ha lanciato “What you gonna do?”

“Il titolo rispecchia la sensazione che sto avvertendo tra i giovani, che vogliono scappare dalle situazioni pesanti che ci sono in Italia. Quindi viaggiate, scappate. Qui ci sono sonorità che aprono verso canzoni nuove molto più tecno-dance, forse più spinte” racconta ancora Venturi

Il pezzo è disponibile su tutte le piattaforme. Venturi si è già messo al lavoro per un nuovo brano, ancora troppo presto per svelarne nome e sonorità: basta seguirlo per saperlo.

“Ho iniziato ad approcciarmi alla musica a 10 anni, suonando la chitarra”, aveva raccontato a Il Tempo alcuni mesi fa. “I miei gusti musicali, fin dall’inizio sono stati attratto dalla deep house, genere che si avvicina vagamente alle tracce presenti nel mio primo EP. Per influenza dei media e per gusto personale sono nato con l’ house music che accompagnava i mie pomeriggi davanti al computer. Con gli anni ho scoperto tutto quello che è il mondo tech e ho capito che quelle sono le sonorità e la ritmica che prediligo e che più mi rispecchia”.

Venturi con le sue sonorità è riuscito a mettere insieme vari stili musicali: “old School” e “new School”. Grazie alla musica è arrivato sulle più prestigiose consolle d’Italia”.