Germania-Italia, come vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – E’ prevista per domani, martedì 14 giugno, Germania-Italia, gara valida per la quarta giornata del gruppo 3 di Nations League. Il match, che si giocherà al ‘Borussia Park’ di Moenchengladbach, è in programma alle 20.45. Ma come vederla in tv e in streaming?

Come tutte le partite dell’Italia, anche questa sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai, su Rai 1. La partita sarà anche visibile in diretta streaming gratis su Rai Play, o accedendo al sito oppure scaricando l’app su computer, tablet o smartphone.

L’Italia arriva imbattuta al quarto impegno del girone di Nations League, il secondo contro la Germania dopo il pareggio di Bologna.