È in radio e in digitale “Generazione Skip” il nuovo singolo degli Alterpop (distr. Artist First) e fuori il video.

“Generazione Skip” parla di NOI, NOI esseri umani, ed è un’introspezione cosciente, serena e autoironica, su quello che siamo, che siamo diventati e che stiamo diventando, mediante la nostra continua evoluzione.

Fotografa la nostra vita quotidiana ad “alta velocità”, il nostro bisogno compulsivo di andare sempre “oltre” (skip/skippare) spinti dalla necessità, spesso comune, di colmare anche solo momentaneamente quel vuoto, che spesso non sappiamo neanche da dove nasce e che cosa è… ma che vorremmo comprendere, per ottenere le giuste risposte, per focalizzare meglio i nostri obiettivi e di conseguenza trovare infine la nostra “ragion di vivere”, come dice il finale della canzone, usando un tono volutamente “pseudo dantesco”.

Chi sono gli Alterpop

Alterpop è una Band nata intorno alle figure di Valerio Zelli e Mario Manzani, fondatori e portavoce della stessa, coadiuvati in studio da Andrea Corsellini e Massimo Fantoni e nei live da una cerchia di musicisti che ruotano intorno alla Band. Zelli e Manzani, oltre ad avere una storia personale ricca di esperienze e collaborazioni nel mondo della musica, negli anni ’90 avevano condiviso, con altri musicisti, la pubblicazione di tre album, negli O.R.O., prendendo parte a innumerevoli eventi, tra i quali tre partecipazioni al Festival di Sanremo e a molti live e tour. Partendo da queste premesse e focalizzato il nuovo obiettivo comune, iniziano a scrivere e registrano idee. Da questa sinergia, esce musica energica, con un linguaggio personale ma condivisibile, e con tanta orecchiabilità, brani inediti con uno stile unico e allo stesso tempo ricco di contaminazioni, come se il tutto fosse una sorta di “alterazione pop”. Dà quindi naturale e spontaneo chiamare la Band ALTERPOP. È il 2022 il progetto prende forma e parte con il primo inedito pubblicato il 6 maggio “È Solo Un Attimo”. Il 24 giugno un altro brano molto attuale e deciso “Generazione Skip”.