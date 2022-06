Fuorigioco – Una storia di vita e di sport, il docufilm che racconta la storia di Beppe Signori

Presentato al Biografilm Festival venerdì 17 giugno, Fuorigioco – Una storia di vita e di sport è il docufilm che racconta la storia del grande campione Beppe Signori, in onda in prima visione tv il 19 giugno alle ore 21.15 su Sky Documentaries e disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

È un originale docu-film sulla vita di Beppe Signori, l’ex attaccante che ha militato in numerose squadre (Piacenza, Foggia, Lazio e Bologna) e che è stato vicecampione del mondo con la Nazionale Italiana nel 1994. Il film vuole essere occasione per ripercorrere le tappe della sua carriera e concentrarsi sugli ultimi anni in cui è stato prima indagato nell’ambito del calcio scommesse, quindi radiato da ogni categoria dalla giustizia sportiva, ma alla fine scagionato: il 23 febbraio 2021 il Tribunale di Piacenza lo ha assolto con formula piena dall’accusa di aver truccato il risultato della gara tra Piacenza e Padova (risalente al 2 ottobre 2010 e terminata con il punteggio di 2-2), accusa per cui Beppe Signori e il suo avvocato Patrizia Brandi del Foro di Bologna avevano rinunciato in precedenza alla prescrizione.

Il documentario vede la partecipazione di molti volti noti dello sport e dello spettacolo legati alla vita di Beppe Signori: da Zdenek Zeman, l’allenatore che l’ha fatto debuttare in Serie A con il Foggia, a Francesco Guidolin, l’ultimo Mister con il quale ha condiviso l’esperienza nel Bologna, dal Divin Codino Roberto Baggio con cui trascorreva le serate del Mondiale ’94 a Gianluca Pagliuca che non è mai riuscito a parargli un rigore.