Frangisole a lamelle in alluminio Oknoplast: una soluzione efficace e sostenibile contro il caldo estivo

(Adnkronos) – Milano, 23 giugno 2022 – Cresce nelle abitazioni la richiesta di spazi sempre più ampi e luminosi, grazie all’uso di superfici vetrate che consentono di creare una connessione con la natura e far penetrare luce naturale in abbondanza. Una tendenza che deve però tenere conto del surriscaldamento dell’ambiente domestico che provoca l’indesiderato “effetto serra” dato dalle radiazioni solari, migliorando il comfort abitativo nei mesi invernali, ma peggiorandolo nei mesi più caldi.

In estate però i raggi solari possono essere schermati attraverso dei sistemi di oscuramento, come i frangisole a lamelle che permettono facilmente di aumentare l’isolamento termoacustico e gestire la luminosità in base alle proprie esigenze.

Oknoplast propone i frangisole a lamelle in alluminio orientabili, che consentono di creare la giusta atmosfera di luce in qualsiasi momento della giornata, riparando gli infissi dalla luce solare diretta e garantendo la privacy. Una scelta sostenibile e amica dell’ambiente, non solo perché riduce il calore interno all’abitazione e il conseguente utilizzo dei climatizzatori, ma anche per il materiale con cui sono realizzate le lamelle – l’alluminio – resistente, duraturo e riciclabile all’infinito.

I frangisole a lamelle Oknoplast sono dotati di una innovativa tecnologia che rivela la presenza di oggetti durante la movimentazione – silenziosa e discreta – e ne impedisce lo schiacciamento. Le lamelle presentano, inoltre, un avanzato sistema antiscasso, proteggendo così gli infissi da potenziali tentativi di effrazione, per una sicurezza massima. Anche lo spessore della parete maggiorato soddisfa la più alta classe di resistenza al vento, nonostante l’ingombro delle stecche in alluminio sia minimo.



I frangisole a lamelle Oknoplast sono disponibili in 20 tonalità di colore e possono arrivare a schermare vetrate di ampie dimensioni, fino a 2,8 m di larghezza e 4 m di altezza, per una superficie massima di 9mq.

Nella versione standard i frangisole a lamelle sono dotate di motore Somfy e stecche di colore bianco, ma possono essere personalizzate e accessoriate a proprio piacimento, con, ad esempio, i sensori per il vento che evitano che le stecche si pieghino o si rovinino in caso di forti correnti; o ancora con il ricevitore Smoove Uno IO Pure, un interruttore manuale per movimentare comodamente il

frangisole o il telecomando a 1 o 5 canali per manovrare il frangisole a distanza.

Per informazioni



OKNOPLAST

Infoline 0549 905424

www.oknoplast.it