FourKites continua a registrare una crescita senza precedenti in Europa, con un aumento del 148% rispetto all’anno precedente

L’azienda leader nella visibilità delle catene di fornitura consolida lo slancio locale con nuovi uffici e assunzioni di veterani, mentre i clienti europei si rivolgono alla digitalizzazione

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–FourKites® piattaforma leader nella visibilità della catena di fornitura in tempo reale, annuncia oggi di aver superato i suoi obiettivi di crescita annuale nei mercati europei, mediorientali e africani (EMEA). L’azienda ha raggiunto una crescita del 148% delle spedizioni negli ultimi 12 mesi, superando le previsioni di crescita del 100%. Il numero di clienti che utilizzano FourKites nel territorio EMEA è cresciuto del 59% negli ultimi 12 mesi, mentre il numero di vettori che tracciano le spedizioni è cresciuto del 55% nello stesso periodo.





“Nell’ultimo anno abbiamo investito molto in Europa: nel nostro team, nei nostri partner, nei nostri prodotti e nei nostri clienti. Le complesse catene di fornitura di oggi richiedono una visibilità globale end-to-end e la regione EMEA è vitale per il commercio globale”, afferma Mathew Elenjickal, CEO e fondatore di FourKites. “Stiamo vedendo questo investimento riflesso dalle nostre metriche di crescita accelerata nell’ultimo anno”.

Alcune delle più recenti aggiunte di clienti di FourKites includono il Gruppo Barilla, Beyond Meat, Cardinal Health, Haworth, LyondellBasell, McCain Foods, Roehm, Rove Concepts e Yamaha Motors.

L’investimento locale ripaga

Nel gennaio 2022, FourKites ha acquisito il fornitore tedesco NIC-place, FourKites leader di mercato nelle soluzioni software per supply chain progettate specificamente per aziende di trasporto, vettori e fornitori di servizi logistici. L’acquisizione ha creato la più grande rete di vettori multimodali in Europa, al servizio degli spedizionieri globali con la più completa piattaforma di visibilità della supply chain globale end-to-end.

Inoltre, negli ultimi mesi, FourKites ha investito nei suoi team locali introducendo nuove figure esperte del settore per costruire l’infrastruttura necessaria per supportare la sua rete europea in crescita. Le recenti assunzioni di alto livello includono Katja van Trigt, Senior Director Talent & Development EMEA, che arriva a FourKites dopo aver lavorato presso American Express, Bausch & Lomb e Infoblox.

Jeroen Peijnenburg, Enterprise Account Director, Sud Europa, guiderà le operazioni di visibilità della supply chain di FourKites in tutta la regione. Ha lavorato per molti anni in posizioni di leadership all’interno di vettori globali, proprietari di asset e fornitori di servizi logistici.

Nicu Ciontea, Carrier Manager, con sede ad Amsterdam, aumenterà il supporto ai carrier in tutta Europa. Fino a poco tempo fa, Nicu era a capo del team di vendita di vettori presso CH Robinson ad Amsterdam.

Nicholas Mellings, Enterprise Account Director EMEA guiderà il team di vendita nel Regno Unito di FourKites. Nicholas porta con sé 30 anni di esperienza nel settore dei trasporti e della logistica, gli ultimi cinque in Transporeon.

Nuovi uffici

FourKites ha anche ampliato la sua presenza europea con nuovi uffici. L’azienda ha aperto una sede europea più ampia ad Amsterdam; un nuovo ufficio a Monaco di Baviera al servizio del mercato tedesco, cruciale per le sue attività, e ha implementato la sua presenza in Polonia per servire il mercato dei trasporti dell’Europa orientale.

“Per supportare la nostra rete in crescita di spedizionieri e vettori europei, abbiamo adottato le misure necessarie per assicurarci una forte presenza locale, con una conoscenza altamente specializzata del mercato europeo”, afferma Elenjickal. Elenjickal stesso è attualmente in tournée in Europa, visitando i nuovi uffici, incontrandosi faccia a faccia con i clienti e accogliendo personalmente i nuovi esperti della catena di fornitura di FourKites coinvolti per alimentare la crescita organica.

“L’Europa sta rapidamente cogliendo i vantaggi della supply chain predittiva”, aggiunge. “Le imprese europee stanno scoprendo che l’approccio di FourKites si adatta perfettamente alle loro esigenze attuali e che la sinergia è ciò che crea maggiore trasparenza, collaborazione e resilienza nelle supply chain globali”.

“La digitalizzazione è un passo importante nel viaggio di Dow verso l’implementazione di una strategia di visibilità end-to-end della supply chain”, afferma Kevin Nielen, Logistics Leader di Dow Chemical. “La nostra partnership strategica con FourKites ci consente di digitalizzare e passare da un modo di lavorare manuale ad una piattaforma tecnologica integrata”.

FourKites Europa in numeri

Primi cinque Paesi per volume di carico: Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Italia.

Crescita del 148% nelle spedizioni EMEA negli ultimi 12 mesi

Crescita del 59% del numero di clienti che monitorano i carichi nell’area EMEA negli ultimi 12 mesi

Crescita del 55% del numero di corrieri che tracciano le spedizioni in EMEA negli ultimi 12 mesi

2,4 miliardi di km percorsi in EMEA negli ultimi 12 mesi

Porti: negli ultimi 12 mesi, FourKites ha registrato una crescita del 15% nel numero di porti monitorati nella regione EMEA. Ora copre 295 porti della regione.

Negli ultimi 12 mesi, FourKites ha registrato una crescita del 92% nel numero di strutture monitorate nell’area EMEA. Ora copriamo 134.000 strutture nella regione.

Informazioni su FourKites

FourKites® è la principale piattaforma di visibilità delle catene di fornitura al mondo, in grado di estendere la visibilità oltre il trasporto fin dentro i cortili, i magazzini, i negozi e non solo. FourKites, che tiene traccia di più di 2,5 milioni di spedizioni al giorno via terra, ferrovia, mare, aria, servizi pacchi e corrieri da e verso oltre 200 Paesi, aiuta le aziende a digitalizzare a tutto campo le loro catene di fornitura grazie alla combinazione tra dati in tempo reale e un potente apprendimento automatico. Oltre 1.000 dei marchi più riconosciuti al mondo, tra cui 9 dei 10 maggiori marchi di beni di consumo confezionati (consumer packaged good, CPG) e 18 delle 20 maggiori aziende di alimenti e bevande, si affidano a FourKites per trasformare il loro business e creare catene di fornitura più agili, efficienti e sostenibili. Per maggiori informazioni visitare https://www.fourkites.com/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media

Scott Johnston



Direttore, Relazioni pubbliche, Europa, FourKites



+31 62 147 8442



scott.johnston@fourkites.com