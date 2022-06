FourKites annoverata tra i Leader nella categoria Piattaforme di visibilità dei trasporti in tempo reale del Gartner® Magic Quadrant™ del 2022

FourKites ha ottenuto il massimo punteggio per 3 casi d’uso su 5 nel rapporto integrativo Gartner® Capacità critiche per le Piattaforme di visibilità dei trasporti in tempo reale del 2022

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–FourKites®, la maggiore piattaforma al mondo per la gestione della visibilità delle catene di fornitura in tempo reale, ha annunciato oggi di essere stata annoverata tra i Leader nella categoria Piattaforme di visibilità dei trasporti in tempo reale (Real-Time Transportation Visibility Platforms*, RTTVP) del Gartner Magic Quadrant del 2022 per il secondo anno consecutivo. FourKites è l’unico degli 11 fornitori valutati nel rapporto ad essere stato collocato nel punto più distante del quadrante dei Leader per quanto concerne il criterio della Completezza della visione.





FourKites ha ottenuto inoltre il punteggio più elevato nella categoria Aziende Fortune 500 con esigenze complesse. Nel rapporto Gartner® Capacità critiche per le Piattaforme di visibilità dei trasporti in tempo reale del 2022, che “fornisce un quadro più completo dei prodotti e dei servizi offerti dai fornitori approfondendo l’analisi riportata nel Magic Quadrant”, FourKites è stata classificata al primo posto per tre dei cinque casi d’uso più avanzati.**

FourKites, la principale soluzione per la gestione della visibilità a livello mondiale, tiene traccia di 2,5 milioni di spedizioni al giorno per tutte le modalità di trasporto e connette le catene di approvvigionamento globali del 50% delle aziende Fortune 500, compresi clienti del calibro di Cardinal Health, Bayer, Henkel, Dow, AB InBev, Cargill, Henkel, Coca-Cola, Constellation Brands, 3M, RHI Magnesita e Eastman. Nel corso degli ultimi 12 mesi FourKites ha registrato un tasso di crescita annuo della clientela a livello globale di oltre il 40% rispetto all’esercizio precedente, nonché un aumento di quasi l’80% delle spedizioni totali e un incremento del 78% delle strutture connesse, ove il numero complessivo di strutturale individuali connesse a livello mondiale è salito ora a più 2,3 milioni.

“I nuovi rapporti di Gartner parlano chiaro: la visibilità in tempo reale è una tecnologia indispensabile per qualsiasi catena di fornitura”, ha affermato Mathew Elenjickal, fondatore e amministratore delegato di FourKites. “FourKites si adopera incessantemente ai fini dello sviluppo di soluzioni che consentano ai nostri clienti di far fronte alle loro difficoltà più grandi e che siano in grado di generare un valore concreto sul piano economico. Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti da Gartner quali visionari del settore, nonché quale la soluzione preferita dalle società di grandi dimensioni con esigenze complesse.”

Recensioni dei clienti su Gartner® Peer Insights™

L’esclusivo modello di innovazione orientato al cliente di FourKites continua a sprigionare capacità rivoluzionarie in tempi rapidissimi a conferma della capacità eccezionale dell’azienda nel rispondere ai bisogni di alcune delle società più grandi al mondo.

“La piattaforma di FourKites è completa e matura per quanto concerne il tracciamento delle spedizioni transoceaniche, via ferrovia e via camion, ma se si prendono in esame anche i suoi strumenti per la gestione dei cantieri e la pianificazione degli appuntamenti ci si rende conto che essa offre ben di più. I suoi team addetti all’onboarding e al successo dei clienti danno puntualmente dimostrazione di professionalità e disponibilità. Sono i partner che continueranno ad accompagnarci lungo il nostro percorso aziendale.” — Esperto in gestione della catena di fornitura presso la divisione Vendita al dettaglio

“[I principali punti di forza di FourKites sono:] 1. Facilità d’uso e funzioni di reportistica che gli utenti possono personalizzare in base alle loro esigenze. 2. Piattaforma di visibilità che consente al personale addetto alla gestione della catena di approvvigionamento di assumere prontamente decisioni per soddisfare le esigenze dei clienti. 3. Il prodotto è stato accolto con un favore tale qui negli Stati Uniti da indurci a considerarne l’adozione anche presso le nostre filiali e sedi internazionali.” — Direttore, Trasporti e Logistica

“La Piattaforma è davvero eccezionale in termini di volume di informazioni dettagliate fornite. Il team di FourKites ha illustrato il sistema in termini molto particolareggiati dimostrando altrettanta attenzione ai dettagli nella formazione impartitaci. FourKites fornisce un servizio di assistenza ineccepibile. Il servizio di assistenza fornitoci, e il seguito dato alle richieste di assistenza, sono a dir poco straordinari. Il sistema fornisce continuamente dati aggiuntivi per migliorare il servizio al cliente di Ventura.” — Responsabile del reparto Capacità e Sviluppo vettori presso la divisione Produzione

“La nostra implementazione di FourKites è stata portata a termine più velocemente del previsto. Il progetto nel suo complesso è stato gestito molto bene dai vari team che vi hanno partecipato e il team di FourKites è probabilmente il miglior team di implementazione con cui io abbia mai collaborato a un progetto di questa portata.” — Esperto in gestione della catena di fornitura

“FourKites si è rivelata un partner eccezionale. Mette il cliente al primo posto e tende ad implementare in modo sorprendentemente rapido il feedback ottenuto sui prodotti in tutte le fasi, dallo sviluppo alla produzione. La sua piattaforma di monitoraggio di punta, sebbene sofisticata, è straordinariamente intuitiva e appare evidente che l’azienda presta particolare attenzione all’esperienza degli utenti finali nel progettare i suoi prodotti.” — Responsabile senior del reparto Trasporti presso la divisione Produzione

FourKites continua a guidare un’innovazione ineguagliabile

In un altro anno caratterizzato da sconvolgimenti continui a carico delle catene di fornitura, FourKites ha rafforzato il proprio modello di innovazione orientato al cliente accogliendo quasi 80 clienti nel suo nuovo Programma Partner per l’innovazione (Innovation Partner Program). Solo nel 2021 FourKites ha fornito più di 185 nuovi prodotti e funzionalità, di cui quasi il 40% è stato concepito da Partner per l’innovazione. Tra le innovazioni più recenti lanciate dall’azienda compaiono:

Inoltre, l’anno scorso FourKites si è contraddistinta quale l’unica azienda specializzata nella gestione delle catene di fornitura ad essere nominata Pioniere nel campo dell’intelligenza artificiale (AI Trailblazer) da Everest Group, quale una delle sole quattro società di trasporti e logistica ad essere insignita del premio Inc.’s Best in Business Award e quale una delle 100 migliori aziende di software del 2021 secondo The Software Report; oltre ad essere stata nominata Migliore fornitore rispettoso dell’ambiente (Top Green Provider) da Food Logistics.

* Gartner, Magic Quadrant per le Piattaforme di visibilità dei trasporti in tempo reale (Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms), Carly West, 25 maggio 2022.

** Gartner, Capacità critiche per le Piattaforme di visibilità dei trasporti in tempo reale (Critical Capabilities for Real-Time Transportation Visibility Platforms), Carly West, 24 maggio 2022.

Dichiarazione di limitazione di responsabilità di Gartner

Gartner non sponsorizza rivenditori, prodotti o servizi menzionati nelle sue pubblicazioni relative a indagini di mercato, né consiglia agli utenti di tecnologie di rivolgersi unicamente ai rivenditori con i riconoscimenti o punteggi più elevati. Le pubblicazioni relative alle indagini di mercato di Gartner rispecchiano i pareri espressi dall’organizzazione addetta alle indagini di mercato di Gartner e non sono pertanto da intendersi quali dichiarazioni fattuali. Gartner declina qualsiasi garanzia, esplicita o implicita, rispetto alla presente indagine, compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per scopi particolari.

Gartner, Magic Quadrant e Peer Insights™ sono marchi commerciali registrati di Gartner, Inc. e/o delle relative consociate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono quivi utilizzati previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

I contenuti di Gartner Peer Insights rappresentano le opinioni dei singoli utenti finali sulla base delle loro esperienze e non devono essere interpretati come affermazioni di fatto, né rappresentano i punti di vista di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non avalla nessun fornitore, prodotto o servizio menzionato nelle sue pubblicazioni né fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito ai contenuti di tali pubblicazioni, sulla loro correttezza o completezza, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per scopi particolari.

Informazioni su FourKites

FourKites® è la principale piattaforma di visibilità delle catene di fornitura al mondo, in grado di estendere la visibilità oltre il trasporto fin dentro i cortili, i magazzini, i negozi e non solo. FourKites, che tiene traccia di più di 2,5 milioni di spedizioni al giorno via terra, ferrovia, mare, aria, servizi pacchi e corrieri da e verso oltre 200 Paesi, aiuta le aziende a digitalizzare a tutto campo le loro catene di fornitura grazie alla combinazione tra dati in tempo reale e un potente apprendimento automatico. Oltre 1.000 dei marchi più riconosciuti al mondo, tra cui 9 dei 10 maggiori marchi di beni di consumo confezionati (consumer packaged good, CPG) e 18 delle 20 maggiori aziende di alimenti e bevande, si affidano a FourKites per trasformare il loro business e creare catene di fornitura più agili, efficienti e sostenibili. Per maggiori informazioni visitare https://www.fourkites.com/.

