Finali Nba, Boston vince gara 1 contro Golden State

(Adnkronos) – I Boston Celtics vincono 120-108 gara 1 delle finali Nba sul campo dei Golden State Warriors. I Celtics si impongono grazie al 40-16 nel quarto periodo, in cui mettono a segno un parziale di 17-0 risalendo dal -15 e mettendo la freccia per il sorpasso. Boston ribalta il match realizzando 6 triple in 7 minuti contro avversari che, all’improvviso, si inceppano e non trovano più il canestro. Boston chiude con un eccellente 21/41 da 3 punti (51%) conquistando il primo successo nella serie al meglio delle 7 partite. Spiccano i 26 punti di Horford e i 24 di Brown. Dalla panchina arrivano i 21 punti di White, mentre alla fine non pesa la prestazione opaca di Tatum, che chiude con soli 12 punti e un modesto 3/17 dal campo. I Warriors vanno al tappeto nonostante i 34 punti di Curry, che nei momenti chiave trova scarsa collaborazione nei compagni. A referto 20 punti di Wiggins e 15 di Thompson.