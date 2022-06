Ferrovie, sciopero nazionale 16-17 giugno: treni a rischio, le info

(Adnkronos) – Ferrovie, sciopero nazionale del personale Fs per 24 ore a partire dalle 21.00 di domani, giovedì 16 giugno, e fino alle 21.00 di venerdì 17 giugno. L’agitazione sindacale, spiega il Gruppo Fs Italiane, “può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Se non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza, per i treni regionali sono invece garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (qui il pdf con i treni nazionali garantiti). 

Ma attenzione: “poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (es.: modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d’informazione”, ricorda ancora il Gruppo Fs, che spiega come “i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale”.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito Fs e la sezione lavori e modifiche al servizio del sito web trenitaliatper.it, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.