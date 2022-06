F1 Gp Canada 2022, Verstappen vince davanti a Sainz e Hamilton

(Adnkronos) – Max Verstappen vince il Gp del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica e leader iridato, precede la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Quarta piazza per la Mercedes del britannico George Russell. Quinta piazza per la Ferrari di Charles Leclerc: il monegasco risale dalla 19esima posizione di partenza.

La vittoria permette a Verstappen di salire a 175 punti e di allungare in vetta alla classifica. L’olandese comanda con 46 punti di vantaggio sul suo compagno di squadra, il messicano Sergio Perez, fermo a quota 129 dopo il ritiro odierno. Leclerc è terzo con 126 punti, davanti a Russell (111), Sainz (102) e Hamilton (77).