Etro.com, l’e-commerce per approfittare della raffinata ecletticità delle collezioni della Casa di moda milanese

Milano, 27 giugno 2022 – Espressione dell’aristocrazia della moda, ETRO, il brand lifestyle multiculturale dall’anima orgogliosamente italiana, rende accessibile l’esclusività delle sue creazioni su www.etro.com. Dai capi di abbigliamento agli accessori, passando per fragranze e la collezione Casa, lo stile Made in Italy trova corrispondenza nella ricerca dei tessuti e attenzione per i dettagli. Un’esperienza digitale che si integra con i punti vendita e prevede spedizione gratuita su tutti gli ordini e reso a costo zero fino a 30 giorni.

Animato da curiosità e amore per la storia dell’arte e le diverse culture, ETRO ha dato forma a un linguaggio che non ha equivalenti, una somma di intuizioni che si intrecciano e si alimentano a vicenda, lanciando in ogni stagione un nuovo progetto.

Il Paisley, motivo che contraddistingue la prima collezione, è diventato un tratto identitario della Maison. Questo si combina con l’utilizzo distintivo di colore, stampe, know-how artigianale e sperimentazione creativa.

Sono proprio materiali, lavorazioni e particolare impiego delle stampe a differenziare, in modo univoco, ETRO, la cui proposta è quindi articolata in Donna, Uomo, Accessorio Tessile, Pelletteria, Calzature, Fragranze ed Home.

In merito, in particolare, alla collezione pelletteria, il marchio ha registrato una evoluzione stilistica ed estetica straordinaria. Le borse ETRO diventano affascinanti compagne di viaggio, in cui vengono coniugate tradizione e raffinatezza. Tra i prodotti più iconici figurano la borsa Rainbow e la Pegaso Bag, un omaggio all’Heritage della Maison, ma scorrendo l’offerta incontriamo anche borsa tracolla, a secchiello, bauletto, a mano, marsupi, borse da viaggio, borsa da lavoro e molto altro.

Prerogative di una proposta fatta di innovazione, ricerca costante, magia e un raffinato estetismo artistico, accessibile su www.etro.com. Le collezioni uniche della Casa di moda milanese, testimonianza dell’artigianalità italiana, sono acquistabili in pochi tap, approfittando di spedizione e reso gratuiti.

L’e-commerce prevede l’adozione di metodi di pagamento sicuri (da PayPal alla soluzione rateale Klarna) e consente di prenotare un appuntamento in Boutique, nonché scoprire il punto vendita più vicino.

Come restare aggiornati sulle ultime novità e promozioni firmate ETRO? Basta digitare www.etro.com e iscriversi alla newsletter.