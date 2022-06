Elezioni Francia, urne aperte per secondo turno legislative

(Adnkronos) – Seggi aperti in Francia da questa mattina alle 8 per il secondo e ultimo turno delle elezioni legislative, con il presidente Emmanuel Macron che vede a rischio quota 289 seggi, quella necessaria alla coalizione di governo Ensemble! per governare con tranquillità e mettere in atto l’agenda del suo secondo mandato.

Tuttavia, una coalizione di partiti di sinistra, socialisti, comunisti e Verdi, guidata da Jean-Luc Mélenchon, minaccia di farsi strada e limitare la maggioranza di Macron. Se ciò dovesse accadere, la coalizione della maggioranza presidenziale sarebbe costretti a cercare il sostegno di altri gruppi per qualsiasi iniziativa.

L’affluenza sarà fondamentale. Nel primo turno di votazioni solo il 47,5% dei 48,9 milioni di elettori del paese si è presentato ai seggi, un minimo storico.