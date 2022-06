(Adnkronos) – Vittoria da record per i conservatori in Andalusia. I 58 seggi che il Partito Popolare di Juanma Moreno ha ottenuto nelle elezioni andaluse di questa domenica rappresentano il miglior risultato storico che i “popolari” hanno raggiunto in questa regione dal ritorno della democrazia. Queste cifre, sommate ai 14 deputati di Vox, mostrano la svolta storica di questa regione a destra, con 72 deputati, contro i 37 seggi della sinistra divisa tra Psoe, Por Andalucía e Adelante Andalucía.