Effetto Bce sulle Borse: europee negative, spread in salita

(Adnkronos) – Le borse europee aprono l’ultima seduta della settimana in territorio negativo dopo lo scivolone di ieri innescato dalle decisioni della Bce. Lo spread Btp-Bund apre inoltre in rialzo a 232 punti dopo l’impennata di ieri.

Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 3,77%. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,81% a 23.585 punti. Londra perde lo 0,54%, Francoforte lo 0,70% e Parigi lo 0,64%. Fra le borse asiatiche Tokyo ha chiuso in netto ribasso, con il Nikkei 225 in flessione dell’1,49%. Fra le materie prime è in lieve calo il prezzo del petrolio, con il Wti a 121 dollari al barile.

Sull’indice principale della piazza milanese Bper si aggiudica la maglia nera, con un ribasso del 2,92%, dopo la presentazione del piano industriale al 2025. Male anche Cnh Industrial (-2,16%) e perdono oltre un punto percentuale Banca Mediolanum, Enel, Unicredit, Unipol, Nexi e Mediobanca.