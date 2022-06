Edilizia antisismica ed ecosostenibile: l’esempio Legnotek

(Adnkronos) –

Il legno torna protagonista nel settore dell’edilizia e grazie alla tecnologia JSystem Legnotek realizza strutture perfettamente integrate legno – cemento armato.



Roma, 14 giugno 2022 – Costruire in sicurezza, nel rispetto delle attuali esigenze abitative e impiegando materiali naturali come il legno nell’edilizia antisismica ed ecosostenibile, è la sfida di

Legnotek

, società leader nel settore della bioedilizia.

Da oltre vent’anni Legnotek è impegnata nella progettazione e nella realizzazione di case, edifici e strutture in legno, materiale di cui sfrutta le potenzialità per rispondere in modo intelligente alle necessità del vivere contemporaneo. Il risultato sono strutture resistenti, a basso impatto

ambientale, esteticamente gradevoli e che si integrano alla perfezione con l’ambiente circostante.

“Il legno è stato uno dei primi materiali ad essere stato utilizzato in edilizia e ancora oggi si rivela un’ottima scelta che offre molteplici soluzioni a livello strutturale. Si tratta di un materiale naturale con molte proprietà: è resistente, durevole, salubre e duttile, inoltre è rinnovabile e sostenibile. Permette di realizzare strutture in tempi brevi, che sono funzionali dal punto di vista del risparmio energetico, infatti il legno è un buon isolante termico e acustico. Le costruzioni in legno inoltre sono antisismiche in quanto rispondono in modo positivo alle oscillazioni e risultano stabili anche in caso di incendio”.

L’edilizia ecosostenibile nasce dalla necessità di dare forma a strutture che siano sicure per l’uomo e allo stesso tempo rispettose dell’ambiente, limitando l’inquinamento generato in fase di costruzione e anche in seguito, nel corso del tempo. Si evita di utilizzare prodotti per l’edilizia tradizionale responsabili del rilascio di sostanze nocive preferendo materiali naturali come appunto il legno, dotati di particolari caratteristiche di biocompatibilità con i quali è possibile realizzare strutture limitando l’emissione di CO2 nell’atmosfera.

Con il legno è possibile realizzare qualsiasi tipo di struttura, vanta una resistenza elevata, ma al tempo stesso è leggero e per questo capace di rispondere alle sollecitazioni causate dai terremoti: le scosse imprimono agli edifici una forza proporzionale alla loro massa e il legno, grazie alla sua leggerezza, rende la struttura meno suscettibile.

Inoltre gli elementi strutturali in legno sono dotati di elevata flessibilità e duttilità, caratteristiche che li rendono capaci di sopportare l’azione oscillatoria del sisma e dissipare l’energia da essa trasmessa.

“Vista la struttura geofisica del territorio italiano è molto importante investire in un’edilizia sicura – ha commentato Luca Chinzari – proprio per questo la Legnotek ha cercato di adottare sistemi costruttivi che permettono una stabilità e una sicurezza dell’abitazione per quanto riguarda gli effetti sismici”.

Con il legno è possibile progettare e realizzare strutture standard e su misura, l’ufficio progettazione di Legnotek lavora in collaborazione con i committenti per soddisfare ogni esigenza abitativa. Le strutture vengono realizzate in pochi mesi

e i clienti possono contare su un valido servizio di consulenza e progettazione per lo studio di strutture uniche e personalizzate. L’azienda, naturalmente, si occupa di tutte le fasi della realizzazione, dal progetto alla consegna dell’opera chiavi in mano, garantendo un lavoro rispondente alle più stringenti certificazioni di qualità.

Legnotek realizza soluzioni uniche per venire incontro alle esigenze dei clienti e si occupa inoltre della consulenza, della progettazione e della distribuzione esclusiva del brevetto

JSystem e delle sue applicazioni.

“J-System è un sistema costruttivo che permette di realizzare solai in legno lamellare o massiccio integrati nelle strutture intelaiate in cemento armato o alle strutture in muratura con cordoli perimetrali in cemento armato – ha spiegato Luca Chinzari – è una soluzione alternativa e più efficace rispetto ai tradizionali solai latero-cementizi”.

