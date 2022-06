Echosens presenta il Symposium e Democenter all’EASL International Liver Congress™ 2022: soluzioni FibroScan® che danno vita a nuove linee guide, nuove dimostrazioni FibroScan GO

Giugno 23, ExCel London Center, Londra

PARIGI e WALTHAM, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Echosens, un’azienda di alta tecnologia che offre il portafoglio di soluzioni FibroScan®, è lieta di annunciare che le sue soluzioni saranno incluse in 22 presentazioni orali e 157 poster che valuteranno l’utilizzo dello strumento FibroScan® non invasivo per una varietà di ambienti di pratica ed eziologie di patologie epatiche all’EASL International Liver Congress™ 2022 che si terrà dal 22 al 26 giugno 2022 a Londra. I dirigenti Echosens presenteranno il symposium “FibroScan® Solutions Bringing New Guidelines to Life”, dalle 11:00 alle 12:30 nella sala riunioni N19, ExCel London Center, giugno 23.

