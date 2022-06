DS 6: allo studio la crossover premium in stile SUV coupé

Dopo l’inedita Peugeot 408 che debutterà prossimamente, il gruppo Stellantis potrebbe introdurre la gemella premium DS 6. Lunga all’incirca 470 centimetri, sarebbe riconoscibile per la carrozzeria crossover in stile SUV coupé, soprattutto per l’assetto rialzato.

Tuttavia, l’inedita DS 6 rappresenterà la sostituta della DS 5, nonché la variante fastback della DS 4. Molto probabilmente sarà svelata nel corso del prossimo anno, ma la commercializzazione partirà nel 2024. Inoltre, potrebbe essere affiancata dall’altra gemella con il brand Opel e la storica denominazione Ascona o Manta.

La gamma della nuova DS 6 dovrebbe comprendere solo la configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, con le versioni E-Tense da 180 CV e 250 CV, nonché con le declinazioni E-Tense 4×4 da 300 CV e 360 CV di potenza complessiva. Infine, sarà proposta anche nella configurazione a propulsione elettrica da 272 CV di potenza.