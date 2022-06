Di Maio, ecco nuovo gruppo: deputati e senatori, chi c’è

(Adnkronos) – ‘Insieme per il futuro’. Questo, apprende l’Adnkronos, sarà il nome del nuovo gruppo di Luigi Di Maio. Nelle prossime ore il ministro degli Esteri dovrebbe formalizzare il suo addio al Movimento 5 Stelle, portandosi dietro le sue truppe. E i potenziali componenti del futuro gruppo alla Camera stanno aumentando. “Siamo già oltre una trentina a Montecitorio”, dice all’Adnkronos un pentastellato.

Tra i deputati pronti a seguire l’ex capo politico ci sarebbero l’ex sottosegretario Gianluca Vacca, Sergio Battelli, Alberto Manca, Caterina Licatini, Luigi Iovino, Vincenzo Caso, Davide Serritella, Daniele Del Grosso, Paola Deiana e Filippo Gallinella. Anche la deputata Elisabetta Barbuto starebbe accarezzando l’idea di lasciare il Movimento per seguire Di Maio, che la scelse candidandola al collegio uninominale di Crotone.

Anche al Senato in molti potrebbero seguire il ministro degli Esteri. Tra gli eletti a Palazzo Madama girano i nomi di Emiliano Fenu, Fabrizio Trentacoste e Antonella Campagna, oltre a quelli di Vincenzo Presutto, Primo Di Nicola, Simona Nocerino, Leonardo Donno e Sergio Vaccaro.

“Si punta a quota 50, c’è grande entusiasmo”. Mentre si avvicina a grosse falcate l’addio di Luigi Di Maio al M5S, i ‘dimaiani’ lavorano alla Camera e al Senato per raccogliere adesioni ai nuovi gruppi.

Il nascente gruppo di Di Maio ‘attrae’ inoltre anche al centro. Il ministro degli Esteri, a quanto apprende l’Adnkronos, non pesca solo nel bacino dei Cinque stelle ma anche tra le fila di ‘Coraggio Italia’. Raccontano, infatti, che il deputato Antonio Lombardo sia molto interessato al progetto politico dimaiano e sia fortemente tentato di lasciare il gruppo parlamentare guidato da Marco Marin che fa capo a Luigi Brugnaro. Interpellato in proposito, Lombardo non commenta i boatos. Dopo l’uscita nei giorni scorsi della Vietina, allo stato, se anche Lombardo dovesse lasciare il partito fondato dal sindaco di Venezia, Coraggio Italia si ritroverebbe con 18 parlamentari, ovvero al di sotto di quota 20, prevista per costituire un gruppo autonomo.