Deepki, leader nell’ESG data-intelligence, acquisisce Fabriq, la soluzione SaaS leader di settore nel Regno Unito

(Adnkronos) – MILAN, 28 giugno 2022 /PRNewswire/ — Deepki, l’unica azienda ad offrire una piattaforma di data-intelligence ESG costruita per il settore immobiliare, annuncia l’acquisizione di Fabriq come parte della sua ambiziosa strategia di crescita internazionale. L’acquisizione arriva pochi mesi dopo l’annuncio di un nuovo round di finanziamento di 150 milioni di euro.

Fondata nel 2014, Deepki aiuta gli investitori, i proprietari e i gestori immobiliari a migliorare le performance ESG dei propri asset e ad aumentarne il valore. Questa nuova acquisizione consoliderà la posizione di leadership di Deepki in Europa, dove è già presente con uffici a Parigi, Londra, Berlino, Milano e Madrid.

Fondata nel 2011, Fabriq dispone delle migliori risorse e di tecnologie all’avanguardia e conta attualmente 40 clienti tra proprietari immobiliari e asset manager che utilizzano la piattaforma proprietaria Fabriq OS SaaS per migliorare l’efficienza energetica dei propri immobili. Le funzionalità offerte dalla piattaforma andranno ad integrarsi a quelle della piattaforma Deepki Ready di Deepki.

“Fabriq è un’azienda innovativa con un’ottima reputazione nel settore. Le sue tecnologie, combinate a quelle offerte dalla nostra piattaforma Deepki Ready e ai nostri servizi di consulenza, rendono Fabriq un partner importante per lo sviluppo del business a livello globale.” dichiara Vincent Bryant, CEO e co-fondatore di Deepki “Abbiamo la grande opportunità di aiutare il settore del real estate commerciale a raggiungere il Net Zero. Bisogna intervenire in maniera tempestiva, dedicando maggiore attenzione all’implementazione di una strategia ESG. È necessario investire molto di più nelle strategie di decarbonizzazione ed avere le competenze o le risorse necessarie per affrontare l’enorme sfida del cambiamento climatico.”

Claudia Scarcella, Country Manager Deepki in Italia commenta così l’acquisizione “Siamo felici di questa acquisizione che ci permetterà di affrontare con ancora più energia le sfide per la crescita e lo sviluppo di Deepki anche in Italia. Con Fabriq le nostre soluzioni saranno ulteriormente potenziate per aiutare i clienti sul nostro mercato ad affrontare le proprie sfide ambientali e di energy management.”

Benjamin Kott, Fondatore di Fabriq, aggiunge: “Siamo entusiasti di fare parte dello sviluppo internazionale di Deepki e di consolidare la sua posizione di leadership a livello globale. Entrambe le aziende offrono soluzioni uniche per aiutare i proprietari di patrimoni immobiliari a prendere decisioni informate per migliorare la sostenibilità e le performance dei propri asset e avere un impatto reale nella riduzione delle emissioni legate agli edifici.”