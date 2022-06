Cuzzilla, ‘dirigenza deve essere presente in tavoli su futuro dell’Italia’

(Adnkronos) – “Vogliamo che la nostra dirigenza, pubblica e privata, sia rappresentata nei tavoli su cui si determina il futuro dell’Italia, in particolare quelli che riguardano l’attuazione del Pnrr, che non possono più vederci esclusi o inseriti solo frettolosamente, quando gli interventi sono già stati decisi. L’alto compito di rappresentanza sindacale a cui Cida è chiamata non può risolversi nella ‘liturgia’ della partecipazione, ma deve perseguire una costante volontà di incidere”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Stefano Cuzzilla, eletto oggi all’unanimità dall’assemblea nazionale alla guida della Cida, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati, che vanta un network di 10 federazioni e rappresenta circa 1 milione di dirigenti, attraverso i Ccnl sottoscritti.