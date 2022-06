Cremlino: “Incontro Putin-Zelensky non escluso a priori”

(Adnkronos) – Un faccia a faccia tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky non è escluso “a priori”. Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ricordando che l’incontro dovrebbe servire alla firma di un accordo tra i due Paesi, il cui lavoro è da tempo interrotto. “A priori, nessuno esclude un incontro del genere, non è mai stato escluso, ma deve essere preparato – ha affermato Peskov – Ha senso che Putin e Zelensky si incontrino solo per finalizzare un documento. E il lavoro sul documento è stato interrotto molto tempo fa e da allora non è stato ripreso”.