Covid Speranza, Bassetti: “Con Omicron mascherine servono poco”

(Adnkronos) – “Il Covid ha colpito anche il ministro della Salute Speranza. A dimostrazione che le mascherine con Omicron servono a poco. Chi si contagia negli ultimi tempi sono quelli che la hanno usata in maniera più maniacale e che non la hanno mai abbandonata”. Così su Twitter Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, dopo la notizia della positività a Sars-CoV-2 del ministro Roberto Speranza, operativo ma in isolamento.