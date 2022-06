Covid oggi Lombardia, 8.507 contagi e 15 morti. A Milano città 1.225 casi

(Adnkronos) – Sono 8.507 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 15 morti per un totale di 40.753 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 38.099 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 22,3%. Stabile a 18 il numero di pazienti in terapia intensiva, mentre nei reparti Covid ordinari i ricoverati salgono a 689, 14 più di ieri.

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 2.995, di cui 1.225 nella città capoluogo. Seguono Monza e Brianza con 920 contagi, la provincia di Brescia con 903, Varese con 726, Bergamo con 583, Pavia con 495, Como con 474, Mantova con 353, Lecco con 280, Cremona con 210, Sondrio con 142 e Lodi con 136.