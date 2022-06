Covid oggi Lombardia, 6.204 contagi e 15 morti. A Milano città 1.009 casi

(Adnkronos) – Sono 6.204 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 15 morti, portando così a 40.691 il totale di vittime da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 37.794 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un rapporto test-positivi che balza al 16,4%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 20, uno in meno da ieri, mentre aumentano quelli nei reparti ordinari a 474, 29 in più da ieri.

Sono 2.268 i positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore di cui 1.009 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 397 nuovi casi, a Brescia 682, a Como 366, a Cremona 142, a Lecco: 235, a Lodi 91, a Mantova 216, a Monza 681, a Pavia 316, a Sondrio: 66 e a Varese 527.