Covid oggi Lombardia, 5.298 contagi e 7 morti. A Milano 2.025 casi

(Adnkronos) – Sono 5.298 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 18 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti per un totale di 40.711 decessi da inizio pandemia. Stabili a 17 i ricoverati in terapia intensiva, mentre aumentano di 24 unità i pazienti nei reparti Covid ordinari, oggi 550.

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 2.025. Seguono le province di Brescia (+558), Varese (+480), Monza e Brianza (+432), Como (+338), Bergamo (+294), Pavia (+267), Mantova (+217), Lecco (+152), Cremona (+149), Lodi (+104) e Sondrio (+81).