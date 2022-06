Covid oggi Lombardia, 2.375 contagi e 9 morti: bollettino 28 giugno

(Adnkronos) – Sono 2.375 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 28 giugno 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono 21.153 i tamponi effettuati, con un tasso di positività dell’11,2%. Crescono a 837 (+57) i ricoverati non in terapia intensiva, e a 17 (+3) quelli in terapia intensiva.

I nuovi casi in provincia di Milano sono 748, di cui 254 a Milano città. Quanto ai casi nelle altre province, Bergamo: 220; a Brescia: 267; Como: 103; Cremona: 155; Lecco: 97; Lodi: 60; Mantova: 73; Monza e Brianza: 237; Pavia: 89; Sondrio: 5; Varese: 242.