Covid oggi Lazio, 7.549 contagi e 3 morti. A Roma 4.474 casi

(Adnkronos) – Sono 7.549 i nuovi contagi oggi, 21 giugno, nel Lazio. . I casi a Roma città sono a quota 4.474. Nello specifico, riferisce il bollettino Covid della Regione, su 6.063 tamponi molecolari e 35.795 tamponi antigenici per un totale di 41.858 tamponi, si registrano 7.549 nuovi casi positivi (+4.915), sono 3 i decessi (-3), 527 i ricoverati (+26), 48 le terapie intensive (+4) e +4.149 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18%. “I casi sono in deciso aumento, necessaria quarta dose per over 80, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 1.698 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 1.693 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 1.083 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 138 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 556 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 724 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 1.657 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 556 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 700 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 134 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 267 i nuovi casi e 0 i decessi.