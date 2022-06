Covid oggi Italia, 15.082 contagi e 27 morti: bollettino 5 giugno

(Adnkronos) – Sono 15.082 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 27 morti.

In totale i casi salgono a 17.505.973 mentre le vittime dall’inizio della pandemia sono 166.949. Sono 123.699 i tamponi effettuati da ieri e il tasso di positività è al 12,1%. In calo i ricoverati rispetto a ieri (-31) per un totale di 4.411. Sono 218 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri con 18 ingressi del giorno. E’ di 16.697.597 persone il totale dei dimessi e guariti.

I DATI DELLE REGIONI



LAZIO – Sono 2.028 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 giugno 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. Oggi nel Lazio “su 2.723 tamponi molecolari e 10.656 tamponi antigenici per un totale di 13.379 tamponi, si registrano 2.028 nuovi casi positivi (-789), sono 3 i decessi (+3), 535 i ricoverati (-2), 31 le terapie intensive (=) e +2.009 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.226” comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, è stata superata quota 13 milioni e 535 mila vaccini complessivi, superate le 3,99 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose.

EMILIA ROMAGNA – Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.493.531 casi di positività, 1.627 in più rispetto ieri, su un totale di 7.986 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.379 molecolari e 3.607 test antigenici rapidi. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 46,6 anni. Si registrano inoltre 4 decessi (2 in provincia di Bologna e 2 in provincia di Ferrara). I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (due in più rispetto a ieri, +7,1%), l’età media è di 65,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 698 (+20 rispetto a ieri, +2,9%), età media 76,3 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 16.641 (+118). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 15.913 (+96), il 95,6% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 1.505 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.459.925. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.965.

TOSCANA – In Toscana sono 1.155.620 i casi di positività al coronavirus, 782 in più rispetto a ieri (202 confermati con tampone molecolare e 580 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.120.242 (96,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.426 tamponi molecolari e 5.336 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,6% è risultato positivo. Sono invece 1.641 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 47,7% è risultato positivo. Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 84 anni. Questi i dati diffusi dalla Regione relativi all’andamento dell’epidemia in Toscana. L’età media dei 782 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa. Gli attualmente positivi sono oggi 25.277, -1,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 232 (2 in più rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (2 in meno). Sono 10.101 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

CALABRIA – Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 426 i nuovi contagi registrati (su 2.615 tamponi effettuati), +707 guariti e 1 morto (per un totale di 2.622 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -282 attualmente positivi, -2 ricoveri (per un totale di 160) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 4).

SARDEGNA – In Sardegna si registrano oggi 452 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 399 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.139 tamponi. Si registra inoltre il decesso di un uomo di 77 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (+2). I pazienti ricoverati in area medica sono 115 (-1). 12.404 sono i casi di isolamento domiciliare (-214).