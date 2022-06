Covid oggi Emilia, 4.546 casi e nessun morto: bollettino 25 giugno

(Adnkronos) – Sono, 4.546 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 giugno 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 28,3%. Non si registra alcun decesso.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (+1 rispetto a ieri, +3,4%), l’età media è di 70,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 816 (+24 rispetto a ieri, +3%), età media 74,7 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 38.442 (+ 2.308). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 37.596 (+2.283), il 97,8% del totale dei casi attivi.

Le persone complessivamente guarite sono 2.238 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.491.194. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.066. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.578.073 dosi; sul totale sono 3.793.793 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.920.136.