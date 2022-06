(Adnkronos) – Sono 353 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 giugno 2022 Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto per un totale di 2.633 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.391 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 413 persone. Un ricovero in più da ieri per un totale di 159) e, infine, una terapia intensiva occupata in meno per un totale di tre.