Covid Italia, Viola: “Omicron 5 dilaga, abbassare età quarta dose a 60 anni”

(Adnkronos) – “Con il dilagare della variante Omicron BA.5 rischiamo di trovarci impreparati. In Usa il secondo richiamo è autorizzato per gli over 50, in Francia per gli over 60. Da noi bisogna avere più di 80 anni, lasciando così fuori molte persone a rischio di malattia con severità medio-alta. Se vogliamo evitare di far crescere ricoveri e decessi, bisogna allargare la fascia di popolazione autorizzata alla quarta dose”. Ne è convinta Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova.

“I dati ormai sono solidi – sottolinea su Facebook – e dimostrano senza dubbi che negli over 60 la quarta dose è efficace nel prevenire malattia severa. Ma bisogna agire adesso”, avverte Viola.