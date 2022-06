Covid, Ciccozzi: “Rischio 100mila contagi? Non diamo numeri”

(Adnkronos) – “C’è stata un’ondata Omicron 5 in Sudafrica, poi in Portogallo e in Germania. Ora tocca a noi. Il Portogallo ha visto un innalzamento importante, 2-3 volte, dei contagi e poi la curva si è stabilizzata. Molto dipende però dai comportamenti. Sappiamo che Omicron 5 è più contagiosa, ma i nostri studi non hanno ancora rilevato una maggiore aggressività. Però, ecco, direi di non dare numeri come fa qualche collega, perché ogni previsione può fallire. Monitoriamo e andiamo avanti, facciamo un’estate senza paura”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, commentando l’ipotesi che ci possa essere un incremento dei contagi Covid fino a 100mila casi in estate.