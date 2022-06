Cosi: “Per METRO Italia fondamentale contatto con territorio”

(Adnkronos) – “La presenza di METRO sul territorio per noi è molto importante”. Queste le parole di Marco Cosi, Head off ultrafresh e localismi di METRO Italia, presente alla terza tappa di ‘SquisITA – L’Italia in un boccone’, il tour promosso dalla multinazionale in occasione del suo 50esimo anniversario per sottolineare il forte legame dell’azienda con le produzioni eccellenti del territorio in tutto il Paese.

“Siamo nella fantastica location di Napoli – ha sottolineato Cosi – L’obiettivo della nostra multinazionale è di mettere intorno al tavolo la filiera dell’enogastronomia, dal produttore fino al ristoratore. Per noi – ha precisato l’Head off ultrafresh e localismi – è motivo di vanto poterlo fare. Crediamo fermamente che attraverso questo percorso contribuiamo in maniera fattiva allo sviluppo sostenibile del sistema sociale ed economico dei territori in cui operiamo. Siamo un’azienda globale, però oggi come oggi è importantissimo capire che bisogna essere a contatto con i territori e vicino ai produttori perché grazie a questo possiamo crescere insieme”, ha concluso Cosi.