Continua l’espansione globale di Mi-Jack® con l’acquisizione della società tedesca Yardeye GmbH

HOMEWOOD, Illinois, e KARLSRUHE, Germania–(BUSINESS WIRE)–Mi-Jack Products, il leader nel settore delle gru a cavalletto su ruote (Rubber Tired Gantry, RTG), dei macchinari per la movimentazione di container e delle tecnologie per servizi portuali e strutture intermodali, ha annunciato di aver portato a termine l’acquisizione di Yardeye GmbH, un fornitore di sistemi di automazione, anticollisione e protezione delle aree di lavoro per il settore dei container portuali e ferroviari.





L’apparecchiatura basata su identificazione a radiofrequenza (Radio-Frequency IDentification, RFID) e su sistema satellitare di navigazione globale (Global Navigation Satellite System, GNSS), il sistema di localizzazione in tempo reale (Real Time Locating System, RTLS) del personale e il sistema anticollisione (Collision Avoidance System, CAS) di Yardeye si integrano perfettamente nella piattaforma tecnologica Mi-Star® di Mi-Jack che fornisce di tutto, dalla manovra automatica e gestione dell’inventario basati su GPS alla visualizzazione virtualizzata delle operazioni fino alla gestione centralizzata del parco macchine.

L’accorpamento dei gruppi tecnologici competenti ed esperti di entrambe le imprese agevolerà la continuità in termini di innovazione ed eccellenza orientate all’automazione, all’anticollisione e alla protezione delle aree di lavoro nei porti e nei terminal intermodali.

Aaron Newton, vicepresidente della divisione Vendite presso Mi-Jack, ha dichiarato: “Con l’abbinamento di queste due piattaforme tecnologiche simili e al tempo stesso uniche, i settori dei servizi portuale e delle strutture intermodali disporranno da questo momento in poi di una soluzione di automazione end-to-end con un grado di ridondanza superiore, gestita da una società [Mi-Jack] operante nel comparto della movimentazione dei container da oltre 65 anni.”

Secondo Simon Fiera, vicepresidente della divisione Tecnologie presso Mi-Jack,: “Consideriamo Yardeye una componente chiave dell’integrazione in una base agnostica per la produzione di gru finalizzata all’automazione e alla protezione delle aree di lavoro. Attendiamo con vivo entusiasmo le innovazioni e le efficienze generate dall’abbinamento delle competenze e delle esperienze maturate dai team europeo e nordamericano.”

Grazie alla più ampia presenza, Mi-Jack potrà fornire i suoi servizi e assistenza di prim’ordine ai clienti di Yardeye nel Nord America e le soluzioni tecnologiche Mi-Star a porti e terminal in tutta Europa. Mi-Jack fornisce assistenza e supporto per ricambi su base continuativa e ininterrotta e può contare su un’ampia rete di tecnici altamente preparati ed esperti in soluzioni in grado di assistere i clienti sia di persona sia in modalità virtuale.

Stephan Trauth, amministratore delegato di Yardeye, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di entrare a far parte del gruppo Mi-Jack. Il know-how di entrambe le imprese genererà capacità e sinergie più avanzate. Insieme forniremo un portafoglio di automazione che definirà nuovi standard nel settore dei container ferroviari. La rete di Mi-Jack nel mercato nordamericano e, soprattutto, le sue competenze aggiungeranno valore e produrranno idee innovative a tutto vantaggio dei nostri clienti. Attendiamo con ansia l’inizio di questo nuovo capitolo!”

Christian Augustin, fondatore di Yardeye e amministratore delegato di indurad, ha commentato: “Partendo da un concetto nel 2017, il team è cresciuto diventando un’azienda con un impatto globale al servizio dei settori della movimentazione di container e delle strutture intermodali. Siamo molto orgogliosi dei traguardi raggiunti e siamo convinti che insieme a Mi-Jack, Yardeye continuerà a mietere successi per i suoi clienti e i suoi dipendenti. Insieme a indurad, continuerò a concentrarmi sulle attività relative alla tecnologia radar per la movimentazione di materiale sfuso.”

Informazioni su Mi-Jack

Mi-Jack è riconosciuta a livello mondiale tra le aziende leader del settore e innovatrice globale quanto a gru a cavalletto su ruote (rubber-tired gantry, RTG) e ad altri prodotti e soluzioni. La suite di tecnologie per l’automazione Mi-Star di Mi-Jack include AccuSteer, AccuStack, AccuView, VehicleView e AccuFleet. Mi-Star è installata su migliaia di apparecchiature in tutto il mondo.

La sede generale della società è ubicata ad Hazel Crest, Illinois, presso uno stabilimento dotato della certificazione ISO 9001:2017 che produce le RTG Translift™ e Travelift® attualmente utilizzate in sei continenti. La società gestisce quattro sedi operative dislocate in altrettante aree geografiche e cinque uffici vendita. Mi-Jack fa parte del gruppo di società Lanco. Per ulteriori informazioni visitare www.mi-jack.com.

Informazioni su Yardeye

Yardeye GmbH (www.yardeye.com) opera a livello internazionale prettamente negli ambiti dell’automazione dei porti e della protezione delle aree di lavoro nei terminal per container. Grazie alle esclusive tecnologie GNSS, RFID e anticollisione di Yardeye, i terminal sono in grado di identificare e tenere traccia di gru, veicoli e personale per assicurare l’efficienza delle operazioni nei piazzali intermodali e della protezione delle aree di lavoro.

