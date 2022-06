Conoscere nuove persone a Roma: 3 consigli per farsi nuovi amici

Che sia per lavoro o per studio, trasferirsi in una nuova città non è mai semplice, a prescindere dall’età. Roma è una grande città in cui può risultare difficile fare nuove amicizie, tuttavia basta conoscere alcuni trucchi per incontrare nuove persone.

Le persone che abitano a Roma da diversi anni e hanno passato il momento di disagio delle prime settimane, dove non si conosceva nessuno e molto spesso le giornate sembravano troppo lunghe, hanno diffuso online alcuni consigli speciali.

Nella maggior parte dei casi, le prime amicizie si ottengono facilmente e dentro casa, ovvero con i propri coinquilini. Sono sempre di più le persone che scelgono stanze in affitto a Roma, non solo per dividere le spese, ma anche per avere compagnia.

Come fare nuove amicizie: dalle stanze in affitto a Roma agli eventi

La Capitale italiana si estende per più di 1200 km e comprende circa 3 milioni di persone. Secondo i dati ISTAT, ogni giorno 500mila individui circolano sulle strade romane per lavorare, studiare, fare la spesa, fare sport o accompagnare i figli a scuola.

Un numero enorme di individui che camminano uno di fianco all’altro, eppure, i nuovi arrivati non sanno come approcciarli.

Roma, essendo una grande città, offre innumerevoli luoghi dove poter incontrare nuove persone, nonché eventi di ogni tipo che permettono di conoscere individui con le stesse passioni.

Abbiamo già detto che il primo modo in assoluto per fare amicizia facilmente è trovare una delle stanze in affitto a Roma e condividere le giornate con i propri coinquilini, scambiando una chiacchiera quando è possibile e, perché no, conoscersi a fondo. Ma quali sono gli altri modi?

3 modi per fare nuove amicizie a Roma

La città eterna offre tante e diverse possibilità di trovare persone con cui stringere un rapporto di amicizia o d’amore a prescindere dall’età. Che tu abbia 20, 30 anni o più di 50, è impossibile non trovare il luogo ideale dove poter immergerti in una comunità di persone.

Ritrovare vecchie conoscenze

Pur essendo una città molto grande, nella maggior parte dei casi a Roma c’è sempre una vecchia conoscenza che si aggira nei paraggi e che incontrerai molto più spesso di quel che pensi. Per un nuovo arrivato è possibile iniziare un nuovo rapporto con questa persona e scoprire pian piano le sue compagnie, per capire se possano o meno fare al tuo caso.

Da conoscenze derivano altre conoscenze, quindi è possibile che la tua vecchia conoscenza sia solo di passaggio e dalle sue compagnie ne scoprirai altre più affini ai tuoi interessi e alle tue passioni.

Conoscere i romani DOC tra Ostiense e Testaccio

Chi vuole fare amicizia con i “veri romani” non impiega molto tempo, basta andare nelle zone più frequentate dai romani che si trovano a Ostiense e Testaccio. In queste due zone ci sono tante e diversi locali dove stringere amicizia è un attimo, perché si sa, il vero romano accoglie tutti e insegna a tutti come fare baldoria.

In alternativa, se sei una persona di un certo stile e in tema con la “Roma bene”, puoi frequentare il quartiere Prati e i locali alla moda.

Frequentare eventi e gruppi specifici

Come anticipato, Roma offre innumerevoli occasioni per stringere nuovi rapporti di amicizia o per trovare l’amore. Tra le occasioni più comuni troviamo gli eventi tematici, come i gruppi organizzati per fare trekking, oppure gruppi di fotografia, di moda, di sport e così via.

Questi gruppi possono essere facilmente trovati su Facebook o tramite passaparola e inserirsi in un contesto mirato è semplice, soprattutto se si tratta di una passione che già possiedi. Basta prenotare la propria presenza all’evento già in programma e buttarsi nella mischia per fare nuove conoscenze.

Anche le mostre e i convegni sono delle tipologie di eventi perfette per chi ama passare del tempo con gli appassionati di cultura, storia o di libri. Anche in questo caso è molto semplice trovare degli eventi in programma che, in genere, ci sono ogni settimana e in ogni parte di Roma.

Un occhio anche alle occasioni e agli eventi gratuiti creati dalle associazioni, un modo perfetto sia per conoscere nuove persone che per fare del bene.