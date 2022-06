Con Moby e Tirrenia l’estate inizia nel migliore dei modi: arrivano i Summer Days con il 100 per cento di sconto sul secondo passeggero

(Adnkronos) –

Milano, 21.06.2022 – Cosa c’è di più bello dell’estate che inizia oggi? L’estate che inizia con i Summer Days di Moby e Tirrenia che – per chi prenota da oggi all’11 luglio un viaggio da effettuarsi entro il 30 settembre per Sardegna, Sicilia, Corsica ed Isola d’Elba – riservano il 100 per cento sulla tariffa di passaggio, al netto di tasse, diritti e competenze, per il passeggero che prenota e viaggia insieme a un secondo adulto o a un bimbo dai 4 agli 11 anni paganti (eventuali cabine e poltrone a pagamento).

La prenotazione dovrà essere effettuata da oggi all’11 luglio per i viaggi Moby per Sardegna, Corsica e Isola d’Elba e da oggi al 30 settembre per le corse Tirrenia dirette in Sardegna e Sicilia, sulle date in cui è prevista la promozione.

I Summer days sono l’ennesimo valore aggiunto di un viaggio che è l’inizio della vacanza all’andata e il suo ulteriore prolungamento al ritorno, con una serie di servizi di bordo di livello assoluto.

Moby e Tirrenia, infatti, sono innanzitutto le compagnie delle famiglie italiane e offrono giochi e divertimento per i bimbi e i loro genitori, con la riapertura completa delle aree giochi, i cinema di bordo, la possibilità di sorseggiare aperitivi a bordo piscina o cocktail nei pub e nei bar tematici che offrono un mondo di scelte sui vari ponti, di ordinare le pizze più amate e di gustare i nuovi menù che propongono i grandi classici che tanto successo hanno avuto nelle scorse stagioni, abbinati a nuove ricette sempre contraddistinte da freschezza, leggerezza e stagionalità, con un’attenzione particolare all’offerta di prodotti e sapori delle località di destinazione.

E, come sempre, anche i Summer days sono cumulabili con le altre straordinarie iniziative riservate ai passeggeri di Moby e Tirrenia, a partire dalla possibilità di cambiare la data del biglietto tutte le volte che si vuole per chi va in Sardegna, Sicilia e Corsica, senza penali per chi prenota entro il 30 settembre e, in caso di cambiamenti di programmi di viaggio, anche di “sospendere” il biglietto fino al 31 dicembre 2023.

L’estate è la più bella delle stagioni. Ma con i Summer Days di Moby e Tirrenia riesce a essere ancor più bella.

