Comscore aggiunge la misurazione CTV alla Video Metrix® Multi-Platform in cinque mercati chiave in Europa

La soluzione, che ora include la misurazione della condivisione del traffico su YouTube, consente la pianificazione completa degli investimenti video su tutti gli schermi per mostrare la audience effettiva

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Comscore (NASDAQ: SCOR), un partner fidato per la pianificazione, transazione e valutazione dei media sulle piattaforme, oggi ha annunciato l’aggiunta della misurazione di CTV al suo prodotto Video Metrix® Multi-Platform, compresa la misura della condivisione del traffico di YouTube, per la Spagna e il Regno Unito. Il rapporto verrà anche incluso in giugno per l’Italia e nel luglio 2022 per la Francia e la Germania. Di conseguenza, Comscore è il primo fornitore di misurazioni internazionali ad offrire una misurazione completa della audience sulle più grandi piattaforme di YouTube a livello di dispositivi, PC, cellulari e TV connessa (CTV).

L’espansione consente ai clienti buy-side di utilizzare la soluzione Video Metrix di Comscore per tenere conto della visione di CTV nella creazione della strategia YouTube per le aree di contenuti chiave. Questo consente ai pubblicitari un’abilitazione a ciclo completo per pianificare e misurare i loro investimenti su YouTube. Inoltre, offre ai proprietari una visione olistica del loro contenuto CTV, oltre al contenuto della competizione, consentendo loro di comprendere in che modo il coinvolgimento sia diverso da una piattaforma all’altra per una migliore pianificazione e monetizzazione.

“Mentre CTV continua a crescere, è diventato fondamentale espandere la misurazione multipiattaforma, particolarmente sui mercati internazionali, dove attualmente non esistono offerte raggruppate di CTV e OTT”, ha affermato Joris Goossens, SVP Europe & APAC, Comscore. “Con l’aggiunta di YouTube al nostro prodotto Video Metrix, gli inserzionisti nei mercati chiave europei riusciranno ad effettuare una vera valutazione multipiattaforma, comprendendo le reali metriche del coinvolgimento su tutti gli schermi dei loro investimenti video su YouTube e informando la pianificazione selezionando le migliori categorie di contenuti e i migliori canali per eseguire le loro campagne multipiattaforma”.

“Gestiamo e produciamo contenuti video per centinaia di marchi su tutte le piattaforme video social, poiché YouTube è una piattaforma importante, è essenziale per noi avere accesso ad un’ampia gamma di informazioni sui consumi video, consentendoci di comprendere meglio le nostre audience e migliorare i nostri contenuti e la nostra strategia”, ha dichiarato Graham Swallow, Responsabile Dati, Tecnologia e Prodotti di Little Dot Studios.

Comscore Video Metrix Multi-Platform offre una visione completa del consumo di video da parte dei consumatori su desktop, smartphone, tablet e dispositivi CTV. I contenuti video premium e la pubblicità possono essere pianificati, acquistati e venduti strategicamente sulle piattaforme utilizzando metriche esclusive per il digitale.

Nei prossimi mesi, la misurazione di Video Metrix Multi-Platform CTV continuerà ad espandersi in altri mercati in tutta l’Asia e l’America Latina.

Informazioni su Comscore

Comscore (NASDAQ: SCOR) è un partner di fiducia per la pianificazione, la transazione e la valutazione di media su varie piattaforme. Con un’impronta dati che unisce informazioni sulla audience digitale, della TV lineare, dell’over-the-top e dei cinema con conoscenze avanzate sull’audience, Comscore consente agli acquirenti e ai venditori di media di quantificare il comportamento multischermo e di prendere decisioni commerciali con fiducia. Comprovato leader nella misurazione dell’audience e della pubblicità digitale e televisiva, Comscore è la fonte emergente, terza parte del settore per la misurazione affidabile e completa attraverso le piattaforme. Per saperne di più su Comscore, visitare www.comscore.com

