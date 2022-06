Come sconfiggere il caldo: le migliori bevande uniche per l’estate

L’estate è un momento ideale per rilassarsi e rinfrescarsi. Anche se il caldo può essere intenso in molte parti del mondo, l’estate offre l’opportunità perfetta per godersi tutto ciò che ne deriva. Dai lunghi pomeriggi di sole alle fantastiche grigliate con i vicini. Ma anche se tutti amiamo questa stagione, essa comporta una serie di problemi nella vita di tutti i giorni. In particolare, il caldo! È così forte che ci fa sentire assetati anche se abbiamo appena finito di bere un bicchiere d’acqua o qualsiasi altra bevanda. Per sconfiggere il caldo e mantenere l’assunzione di liquidi, ecco alcune bevande uniche per l’estate che dovreste provare:

Granita al mirto

La granita è un tipo di ghiaccio italiano spesso aromatizzato con erbe e spezie. Viene spesso servita in un bicchierino con una guarnizione di erbe fresche come le foglie di mirto. Il sapore e l’aroma del mirto sono molto comuni nella cucina mediterranea e sono stati utilizzati per secoli nella medicina tradizionale. Il mirto è anche un ingrediente popolare nei cocktail e un liquore spagnolo chiamato “Pacharán” è fatto con il mirto. Una granita aromatizzata al mirto è una bevanda piacevole e rinfrescante, perfetta per queste giornate estive. È facile da preparare e si può servire in bicchierini con una guarnizione di foglie di mirto per un ulteriore effetto rinfrescante.

Anguria limeade

La limonata all’anguria è una bevanda estiva perfetta e molto salutare. È molto facile da preparare. Basta frullare anguria, succo di lime e cubetti di ghiaccio in un mixer per ottenere una bevanda rinfrescante ideale per le calde giornate estive. Le angurie contengono un’elevata quantità di acqua e sono una buona fonte di fibre e vitamine. Sono ideali anche per chi è a dieta, perché hanno poche calorie. I limoni, invece, sono molto ricchi di vitamina C e hanno molti altri benefici per la salute, come aiutare a perdere peso e rafforzare il sistema immunitario. Per preparare una limonata all’anguria sono necessari 1 anguria, 1/2 tazza di succo di lime, 1 tazza d’acqua e molti cubetti di ghiaccio.

Limonata alla menta

La limonata alla menta è una bevanda estiva unica, molto facile da preparare e che può essere apprezzata sia dai bambini che dagli adulti. La menta è un’erba molto comune che viene spesso utilizzata nei dolci e in altre bevande. Fa anche molto bene perché contiene molte vitamine e minerali e può aiutare a facilitare la digestione. La limonata alla menta è perfetta per quei giorni in cui si ha bisogno di rinfrescarsi alla fine di una lunga giornata. Si può gustare con o senza ghiaccio. Si può anche aggiungere un tocco di dolcezza aggiungendo del miele. Ciò renderà questa bevanda rinfrescante ancora più deliziosa.

Granite ghiacciate

La granita ghiacciata è una bevanda estiva molto fresca. È molto facile da preparare ed è ideale per chi desidera una bevanda rinfrescante ma non ama le limonate o altre bevande dolci. Per ottenere i migliori risultati, è necessario utilizzare un frullatore, che è il miglior tipo di miscelatore per questa bevanda. Le granite ghiacciate sono anche molto salutari perché sono fatte con acqua, che è un’ottima fonte di idratazione. Per preparare questa bevanda sono necessari anche zucchero e succo di limone. Ma la parte migliore delle granite ghiacciate è che si può aggiungere quasi tutto ciò che si desidera. Possono essere molto gustose e rinfrescanti se preparate con la frutta.

Frullato di frutta fresca

Un frullato di frutta è una scelta perfetta per una calda giornata estiva. Tuttavia, se volete renderlo un po’ più piccante, provate ad aggiungervi delle erbe o delle spezie. Potete aggiungere zenzero, cannella o noce moscata. Potete anche aggiungere delle proteine in polvere se volete che abbia un valore nutrizionale maggiore. Potete anche usare frutta congelata se volete che il vostro frullato sia molto freddo. I frullati di frutta sono facili da preparare e sono molto salutari perché sono preparati con frutta fresca ricca di vitamine e minerali. Sono ideali per chi vuole mantenere una dieta equilibrata ma non ha il tempo di consumare un pasto adeguato durante la giornata.

Conclusione

Queste bevande uniche sono ideali per l’estate. Sono piene di sapore e molto rinfrescanti. Vi piaceranno e sono un ottimo modo per sconfiggere il caldo e idratare il corpo. Potete provare queste bevande anche se siete alla ricerca di modi per rinfrescare e rivitalizzare il vostro corpo. Sono perfette per le calde giornate estive e possono essere gustate da tutti.