Come inviare una candidatura spontanea: la guida

Cercare una professione è un lavoro a tutti gli effetti: districarsi tra una giungla di offerte lavorative non è sempre semplice. Tra decine di offerte per ruoli che non si è in grado di ricoprire o che si è troppo qualificati per ricoprire, trovare quella giusta è una fatica immane che porta via molte energie e una quantità di tempo elevatissima.

Per questo motivo a volte è bene mettere da parte i timori e inviare una candidatura spontanea all’azienda in cui si desidera lavorare, anche se non ci sono posizioni aperte. Questa pratica è molto comune e se ha successo ha il vantaggio che spesso si viene chiamati per ricoprire un ruolo adatto alle proprie qualità.

Candidatura spontanea: ecco cosa fare per avere successo

Il primo passo da fare per inviare una candidatura spontanea è guardare il proprio curriculum e vedere se è adatto. È importante tenerlo aggiornato con le ultime esperienze lavorative e inserire per bene tutte le proprie competenze e qualità effettive, se manca qualcosa tra queste cose si può pensare di rifarlo completamente da capo.

Esistono, infatti, diversi siti che permettono di creare un curriculum vitae online, tutte molto valide e hanno il vantaggio di poter inserire in un cloud le proprie esperienze e di poterle aggiungere man mano con il passare del tempo senza dover rifare complesse tabelle sui software di scrittura.

Il secondo step per inviare correttamente una candidatura spontanea online è quella di trovare il giusto referente. Per giusto referente si intende si solito il responsabile delle HR, cioè delle risorse umane. L’obiettivo deve essere quello di catturare l’attenzione del responsabile HR, anche grazie ai consigli dati in precedenza come il modello preimpostato per il curriculum.

Si cerca l’attenzione di questo dirigente in particolare perché è lui che si occupa delle assunzioni, a volte con il suo staff, ma sempre con il suo consenso. Per trovare il responsabile delle risorse umane occorre cercare la sezione “lavora con noi” sul sito internet dell’azienda o contattare l’impresa e chiedere l’indirizzo del responsabile HR.

L’ultimo step dopo aver trovato a chi indirizzarla è preparare la lettera di presentazione. Per scrivere correttamente la lettera di presentazione si dovrà essere concisi e corti. Giusto per trasmettere le informazioni principali in poco tempo in modo che il lettore trovi interessante la lettera.

Per fare questo occorre fare attenzione a diverse cose, come tagliare corto su competenze e aspirazioni, spesso già presenti nel curriculum, e fornire piani di sviluppo aziendale, sottolineare cosa potreste dare in più alla ditta. Bisogna mostrare sicurezza, ed elencare i valori che avete in comune con l’azienda, come mai l’azienda ha catturato la vostra stima e il vostro rispetto.

Se si scrive una e-mail è importante inserire una presentazione nel corpo della mail e non come allegato, in modo da catturare l’attenzione e far sì che l’allegato venga effettivamente aperto.

Molto importante è anche il linguaggio che si usa: cercare di ripetere tutto come una macchina potrebbe essere negativo per la vostra candidatura, meglio essere onesti e cercare di usare un linguaggio brillante e determinato.

Un ultimo consiglio per chi manda più candidature spontanee alla volta: personalizzare il testo è un punto di forza che ti permetterà di entrare nel dettaglio e di non essere troppo generico.