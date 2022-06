Come imparare i migliori consigli nel gioco online

Per i non addetti ai lavori, il gioco online può risultare intimidatorio e di difficile approccio. Possiamo alleviare queste persistenti trepidazioni con questa serie di consigli pratici per i nuovi giocatori.

Secondo un recente studio, il numero di utenti attivi di app e giochi è aumentato del 200% dall’inizio della pandemia di coronavirus. Persino l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una campagna per incoraggiare le persone che vivono con restrizioni a casa a partecipare ai giochi digitali e ad utilizzare i migliori casino online Svizzera. Sono tempi davvero senza precedenti.

Le gioie e i benefici dei giochi elettronici sono ben noti a chi di noi si dedica regolarmente a questa attività, ma chi ha meno esperienza di gioco, in particolare di gioco online, potrebbe essere un po’ confuso e intimorito da questa prospettiva. Certo, il gioco online ha la reputazione di essere un po’ ostico per i “neofiti”, ma possiamo contribuire ad alleviare la maggior parte di questi timori con questa serie di consigli pratici per guidare e aiutare i nuovi giocatori a entrare, e infine a padroneggiare, il meraviglioso mondo del gioco online.

5 consigli per aiutare i nuovi giocatori online

1. Divertirsi

Anche se a prima vista questo consiglio sembrerebbe ovvio, potreste rimanere sorpresi da quanti giocatori sembrano dimenticarlo regolarmente. Le persone (tutti i mammiferi, in realtà) usano il gioco per stimolare ed esercitare il loro organo più importante: il cervello. Lo scopo dei giochi è provare cose nuove e fare nuove esperienze senza subire le conseguenze reali che derivano dal fallimento e dalla sconfitta. I giochi non dovrebbero aggiungere ulteriore stress a una vita già stressante, ma dovrebbero alleviare lo stress. Quindi, rilassatevi, fate un respiro profondo e divertitevi.

2. Giocare

Sebbene il termine “gioco online” sia più spesso associato a sparatutto in prima persona (FPS) come Fortnite e Call of Duty o a giochi di ruolo online multigiocatore di massa (MMORPG) come World of Warcraft e Elder Scrolls Online, questi non sono gli unici tipi di giochi disponibili.

Alcuni dei giochi più popolari, quelli che non fanno notizia, si basano su vecchi giochi da tavolo, su giochi di carte familiari o sulla risoluzione di puzzle. Ad esempio, se di solito giocate a poker con i vostri amici una volta al mese, continuate a farlo, ma solo online. Non siete obbligati a giocare al gioco “popolare” che tutti gli altri presumibilmente giocano: non lasciatevi ingannare dal clamore.

3. Preparatevi

Qualunque sia il gioco che sceglierete di giocare, non c’è peccato più grave per un principiante che lanciarsi online e non sapere di cosa si tratta. Soprattutto per i giochi delle categorie FPS e MMORPG, è importante sapere almeno qualcosa sul gioco prima di entrare nel mondo di gioco.

Per la maggior parte dei giochi online esistono enormi comunità online attive, che sono un’ottima risorsa per imparare la storia di base, il gameplay di base e i problemi tecnici da evitare. Prima di buttarvi in un gioco, consultate i siti web associati, leggete i forum sul sito ufficiale e guardate un’ora o due di gioco in streaming su Twitch o YouTube per farvi un’idea di come funziona tutto.

4. Portare gli amici e fare amicizia

Uno dei modi più divertenti per entrare in un gioco online è portare con sé alcuni amici. Condividere l’esperienza di imparare un nuovo gioco con amici reali crea ricordi che possono durare tutta la vita. È anche uno dei modi migliori per fare nuove amicizie all’interno del gioco: più vi divertite con i vostri amici, più ne attirerete di nuovi.

5. Iniziare lentamente, imparare le regole

Dipende ovviamente dal gioco, ma in generale ogni gioco online prevede dei livelli di competenza dei giocatori. I giocatori meno esperti dovrebbero attenersi ai livelli tutorial e principiante, mentre i giocatori più accaniti vorranno cercare una competizione più dura nei livelli avanzati. Se siete alle prime armi, limitatevi ai livelli che corrispondono alle vostre capacità e poi passate alle competizioni avanzate. In questo modo si otterrà di più dall’esperienza e ci si divertirà molto di più.