CMTmotor gioca al rilancio con il progetto “Apri il tuo Centro con CMTmotor”: franchising n°1 di moto usate, un’opportunità di business vincente

(Adnkronos) – Aprire un Centro nella propria città attraverso un modello di business collaudato dal brand che ha rivoluzionato la compravendita di moto usate tra privati

Firenze, 15 giugno 2022. CMTmotor, franchising n°1 nella compravendita di moto e scooter tra privati, è la prima e più grande vetrina online, con migliaia di moto esposte su tutti i principali portali di settore internazionali ed una rete di oltre 50 centri fisici dislocati sul territorio nazionale interconnessi tra di loro e con migliaia di moto vendute ogni anno.

“Il progetto franchising ‘Apri il tuo Centro con CMTmotor’ è un’opportunità di business vincente, innanzitutto perché CMTmotor è l’unica realtà professionale e strutturata nel settore della compravendita di moto e scooter tra privati che fornisce tutti i servizi di un concessionario tradizionale senza rinunciare però alla convenienza della vendita tra privati”, introduce Domenico Oliveto, Direttore Sviluppo Franchising. “Cosa ci rende unici? Gestiamo tutto l’Iter della compravendita in modo rapido, sicuro e vantaggioso sia per chi vende che per chi acquista. Siamo gli unici sul mercato ad offrire un servizio a 360’ dove è sempre il cliente a decidere; chi vende può scegliere tra il servizio di ‘vendita veloce con pagamento immediato’ (con valutazione istantanea del mezzo e ritiro gratuito del veicolo presso il proprio domicilio) oppure il servizio di ‘conto esposizione’ (dove la moto avrà la massima visibilità perché pubblicizzata sul portale CMTmotor.com, su tutti i principali portali del settore e attraverso campagne web/social marketing, oltre che essere esposta in uno dei nostri centri in tutta sicurezza e senza perdite di tempo). Su tutti i veicoli viene realizzato un set fotografico professionale con relativa scheda tecnica e la compravendita è rapida e senza pensieri perché ci occupiamo noi della gestione delle trattative e di tutte le pratiche burocratiche fino alla consegna del mezzo, garantendo a chi acquista massima tutela e servizi esclusivi, che comprendono possibilità di rateizzazioni personalizzate e garanzie fino a tre anni su tutti i mezzi esposti. CMTmotor – sottolinea Oliveto – è un brand ormai leader indiscusso in Italia ed in forte espansione, che guarda con interesse anche al mercato Europeo, forte di un modello di business performante sia per il cliente che per l’imprenditore, che può contare su un grande potenziale di crescita e sviluppo della propria attività. Non a caso sempre più spesso sono i nostri clienti a diventare imprenditori dopo aver testato personalmente l’efficacia della nostra formula e la bontà dei nostri servizi e questo ci ha permesso di espandere la rete in maniera capillare, venendo definiti, ormai da molti, il franchising che ha rivoluzionato il mondo della compravendita di moto e scooter in Italia”.

Diventare un imprenditore di successo nel settore delle 2 Ruote oggi è davvero possibile. Affiliarsi ad un brand con anni di esperienza è senza ombra di dubbio la miglior formula di collaborazione per avviare una nuova impresa senza partire da zero e senza investire grandi capitali, avvalendosi di un solido background professionale e di un affiancamento continuo in tutte le fasi di avvio della propria attività.

“Con il progetto chiavi in mano “Apri il tuo Centro con CMTmotor” si ha la possibilità di aprire un Centro Espositivo nella propria città, in maniera moderna, conveniente e performante, investendo una quota pari al costo di una bella moto ed iniziando a guadagnare e rientrare dell’investimento già dai primi mesi di avvio dell’attività”, aggiunge Marco Agostoni, Direttore Commerciale dell’azienda. “Ma quali sono i vantaggi? Il nostro format garantisce un modello di business ad altissima redditività (essendo predominante l’attività di servizi) ed in assenza di competitor dato che da anni ci siamo specializzati in un mercato come quello dell’usato, dove la compravendita tra privati rappresenta, con quasi 600.000 moto vendute l’anno circa l’87% del totale, mentre le concessionarie tradizionali, oltre a lavorare su un mercato molto più modesto (poco più di 200.000 moto nuove vendute), hanno da sempre snobbato il cliente dell’usato. Il network CMTmotor, con più di 2.500 moto e scooter in vendita tutti i giorni e 60.000 annunci online, grazie alla collaborazione tra i Centri permette la vendita su tutto il territorio nazionale ed europeo, con la grande opportunità di aumentare in modo esponenziale i ricavi, dato che è possibile contare ogni giorno su un portafoglio di migliaia di veicoli pronti per essere venduti, senza dover investire e rischiare elevati capitali per l’acquisto delle moto”.

Al di là della fascinazione estetica che da sempre la moto esercita, è chiaro come tutto questo sia oggi possibile grazie alla geniale intuizione e al grande lavoro del collaudato team CMTmotor, oggi punto di riferimento per motociclisti e appassionati delle due ruote.

“I vantaggi ad affiliarsi al network targato CMTmotor sono davvero molti”, spiegano Domenico Oliveto e Marco Agostoni. “Individuiamo le migliori location strategiche garantendo l’esclusività territoriale con un bacino di utenza di 200.000/300.000 abitanti così da poter raggiungere risultati di vendita più ambiziosi. Affianchiamo l’affiliato nella gestione delle pratiche burocratiche necessarie per aprire l’attività e, se necessario, lo supportiamo per sfruttare le opportunità legate a fondi e finanziamenti agevolati messi a disposizione dalle istituzioni. Con “Apri il tuo Centro con CMTmotor” il Centro Espositivo (o Concessionaria dei Privati come ci hanno definito in molti) viene curato sotto tutti gli aspetti: ci occupiamo degli arredi interni e dalla comunicazione, eseguiamo un progetto grafico professionale degli esterni per la realizzazione di attraenti insegne e vetrofanie e forniamo una gamma completa di apprezzatissimi caschi, abbigliamento e accessori oltre ad un kit officina racing per i piccoli interventi non professionali da effettuare sul mezzo. Ma il vero valore risiede negli strumenti a disposizione dell’affiliato per ottenere le massime performance commerciali: abbiamo sviluppato un efficace gestionale customizzato al business che permette di gestire il proprio Centro anche da soli e forniamo tutta l’assistenza ed il supporto marketing e commerciale (offline e online con campagne di web/social marketing) necessario per reperire nella propria zona di competenza le moto da esporre nel salone, dando anche la possibilità di vendere una vasta gamma di veicoli nuovi (sia a benzina che elettrici), da noi selezionati e commercializzati in esclusiva per il mercato europeo. Si tratta di una partnership e di un lavoro di squadra importante – concludono – che si fonda sull’entusiasmo e la voglia di crescere e che prevede il trasferimento del nostro know-how consolidato per la comunicazione ed il marketing, il supporto per la gestione ordinaria e straordinaria dell’attività, corsi di formazione e supporto continuo in tutte le fasi del business e che si completa con attività di analisi di dati e report sia quantitativi che qualitativi, volti ad ottimizzare le performance del Centro”.

CMTmotor rappresenta ormai il più completo e moderno ecosistema legato al mondo delle 2 Ruote dove trovano soddisfazione sia clienti che imprenditori, oggi in grado di trasformare la propria passione in un’attività vincente e redditizia.

Contatti:



https://www.cmtmotor.com/affiliazione.aspx



https://www.cmtmotor.com