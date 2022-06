Citroen Dyane: la storica “auto in jeans”

La Citroen Dyane, prodotta dal 1967 al 1984, è conosciuta universalmente come “l’auto in jeans”, slogan scelto per la campagna pubblicitaria italiana. Inizialmente fu proposta come Dyane 4 con il motore bicilindrico 435 di cilindrata, poi affiancata dalla Dyane 6 o Dyanissima con il propulsore di pari alimentazione da 602 di cilindrata.

Inizialmente, la Citroen Dyane doveva sostituire la 2CV sul mercato francese, ma non colse nel segno. Il grande successo di vendite, invece, fu registrato sul mercato italiano. Quest’ultimo apprezzava soprattutto la pratica carrozzeria a cinque porte con il portellone posteriore, nonché il tetto apribile panoramico in tela. Inoltre, fu apprezzata per le vivaci tinte del corpo vettura, come le colorazioni Rouge Mandarin, Orange Teneré e Giallo Calabria.

Tra le note di rilievo della Citroen Dyane figura la versione speciale Caban, prodotta in 1.500 esemplari e introdotta nel 1977, anno in cui furono adottati i freni a disco anteriori. Sul mercato italiano risultano circolanti 14.309 della popolare vettura francese, oggetto di ben 150 passaggi di proprietà nel corso dell’anno passato.