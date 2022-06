Cirium si avvia a diventare lo standard nelle comunicazioni sulle emissioni di CO2 delle compagnie aeree

Cirium sviluppa una metodologia per calcolare i dati più accurati del mercato sulle emissioni dei voli, sia storici che previsti

Apprezzamenti da American Airlines e Virgin Atlantic Airways sull’approccio di Cirium alla stima del consumo di carburante e dell’allocazione delle emissioni a livello di passeggeri

Zurich, tra i leader delle assicurazioni, collabora con Cirium per misurare le emissioni delle sue trasferte aziendali e valutarle nell’ambito delle strategie di viaggio

DOHA, Qatar–(BUSINESS WIRE)–Cirium, la società di analisi del settore dell’aviazione, ha sviluppato una metodologia avanzata per fornire una panoramica standard e accurata sulle emissioni di CO 2 e calcoli sul consumo del carburante, per volo e per posto passeggero.





